Calcio, le nuove regole in vigore da oggi

Da oggi entra in vigore le nuove regole nel calcio. Le norme, approvate nella 133esima riunione dell’International Board della Fifa, sono già in vigore nel Mondiale Under 20 e fino al 25 giugno saranno valide solo per le competizioni Fifa. Con l’avvio del primo turno preliminare di Champions League si è valutato anche alle competizioni Uefa .

Le nuove regole cambiano, la posizione del portiere, i rigori, i cartelli per gli allenatori, la palla a due, i cambi e l’arbitro.

FALLO DI MANO: Nello specifico da oggi sarà sempre più semplice in ogni caso in cui il braccio sarà più largo del corpo e in posizione innaturale. Da non dimenticare che la volontarietà del tocco di mano non sarà più un criterio determinante: qualsiasi gol segnato con un tocco di mano, anche involontario, sarà annullato.

ATTACCANTI DURANTE I CALCI DI PUNIZIONE: Per evitare un comportamento giudicato anti-sportivo, durante la battaglia dei calci di punizione, gli attaccanti si fissano ad almeno una metro dalla barriera avversaria in qualsiasi direzione.

RIMESSA DAL FONDO: Sulla rimessa dal fondo dell’estremo difensore la palla non sta più fuori dall’area per essere giocata: il portiere, insomma, potrà passare il pallone all’interno della stessa ma l’attaccante avversario potrà intervenire non appena verrà eseguito il primo tocco.

CALCI DI RIGORE: Il portiere è interessato anche dalla nuova norma sui calci di rigore: da oggi, infatti, potrai raggiungere un passo oltre la linea di porta. Il Var però potrà intervenire e far ripetere il rigore in caso di parata se entrambi i dovester più oltre la linea di porta al momento della battaglia.

CARTELLINI PER GLI ALLENATORI: Arriveranno i cartellini gialli anche per gli allenatori. Prima l’ammonizione poi, eventualmente, il rosso.

SOSTITUZIONI PIU ‘RAPIDE: I tecnici, si verificheranno con gli ultimi minuti di gara, effettuando cambi con lo scopo di perder tempo. Da oggi non è più possibile: per tempo il tempo è scaduto dal terreno nel punto più vicino.

ARBITRO ESCLUSO DAL GIOCO: Fino a oggi, se la palla e sbattere sull’arbitro il gioco è continuo ma non sarà più così: nel caso in cui il tocco dell’arbitro favorisca un aiuto o un gol, il gioco sarà fermato. In zona la palla andrà sempre al portiere.

VANTAGGIO E DOPO IL CARTELLINO: Le nuove norme interessano anche la regola del vantaggio: sarà possibile battere subito il fallo per far sì che il vantaggio si concretizzi realmente. Una volta terminata l’azione, l’arbitro recupererà il cartellino, giallo o rosso che sia.

NIENTE PIU ‘PALLA A DUE: Il direttore di gara consegnerà la palla a chi deve giocarla e l’avversario.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 12:48