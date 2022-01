Dakar 2022: Loeb vince la seconda tappa e si avvicina alla vetta

03-01-2022 16:32

La notizia di giornata del Rally Dakar 2022 oltre, purtroppo, ai gravi problemi di Danilo Petrucci tra le moto, è la vittoria di Sebastien Loeb nella seconda tappa, la Ha’il-Al Qaisumah di 453 km, di cui 338 di prove speciali.

Il francese nove volte campione del mondo rally, finora mai vincitore di questa corsa ma secondo nel 2017 e terzo nel 2019, si è aggiudicato il suo 15° successo parziale da quando ha debuttato nel 2016, con la sua BRX ha preceduto di 3’25” il qatariota della Toyota Gazoo Racing Nasser Al-Attiyah e di 5’52” lo spagnolo Carlos Sainz, a sua volta due volte iridato rally e papà dell’omonimo pilota di Formula 1 della Ferrari, che gareggia con il Team Audi Sport.

Quarto a 7’56” il compagno di squadra di Sainz, il francese Stephane Peterhansel, vera e propria leggenda di questa corsa che ha vinto 14 volte, 6 in moto e 8 in auto, ieri attardato da un incidente e ormai completamente fuori dai giochi per la vittoria così come Sainz, mentre Al-Attiyah rimane sempre al comando con 9’16” su Loeb.

Tra le due ruote, successo dello spagnolo della Monster Energy Honda Joan Barreda Bort con 5’33” sul britannico della Gasgas Factory Racing Sam Sunderland e 5’54” sull’argentino della Red Bull KTM Kevin Benavides, Sunderland è il nuovo leader della classifica generale spodestando il compagno di squadra australiano Daniel Sanders, che oggi ha perso quasi 25 minuti e che ora è terzo a 3’29”, secondo a 2’51” è il francese della Yamaha Adrien Van Beveren.

