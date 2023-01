Dakar 2023, Sainz Sr. si deve arrendere: amaro ritiro

11-01-2023 10:27

Carlos Sainz Sr. si è ufficialmente ritirato dalla Dakar, edizione 2023. L’incidente occorso alla sua Audi durante la Speciale di lunedì è stato troppo traumatico, sia per l’auto che per il pilota (che comunque avrebbe voluto continuare, nonostante le diverse problematiche fisiche avute dopo l’incidente sulle dune).

Per il padre del pilota della Ferrari il ritiro è stato obbligatorio. Il sogno di vincere la quarta Dakar della sua incredibile carriera è andato in fumo. Michl, CEO di Audi Sport, non si è nascosto e si è preso la responsabilità del fallimento del progetto Audi: “E’ colpa mia”, le sue parole riportate da Marca. Da capire se, il prossimo anno, Sainz Sr. avrà ancora la voglia e un’auto all’altezza per riprovarci. Ora c’è solo tanta amarezza per aver dovuto alzare bandiera bianca.