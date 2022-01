Dakar: Price penalizzato, Petrucci vince la quinta tappa!

06-01-2022 16:30

Dopo tanta sfortuna patita nei suoi primi giorni da esordiente nel rally raid più famoso del mondo, finalmente la buona sorte ha dato una mano a Danilo Petrucci. L’australiano della KTM Red Bull Toby Price, che lo aveva preceduto nella quinta tappa del Rally Dakar, è stato penalizzato di sei minuti, retrocedendo in quinta posizione, per eccesso di velocità in una zona non consentita, la stessa infrazione per la quale ieri Petrux era stato retrocesso dal terzo al quindicesimo posto. Il 31enne nativo di Terni, anche lui con KTM ma del team Tech 3, è diventato così il primo pilota ex MotoGP della storia ad aggiudicarsi una frazione della Dakar nella categoria moto.

OMNISPORT