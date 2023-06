Dal Brasile convinti: Ancelotti prossimo ct verdeoro

Il tecnico azzurro però potrebbe prima rispettare il contratto col Real Madrid fino al 2024.

18-06-2023 14:32

Ormai sembra cosa fatta: la federcalcio brasiliana (Cbf) dà per scontato l’accordo con Carlo Ancelotti per affidargli la panchina della nazionale e l’annuncio dovrebbe arrivare a fine mese. Come riporta però la stampa verdeoro, il tecnico azzurro potrebbe rispettare il contratto col Real Madrid fino al 2024 e solo successivamente diventare ct della nazionale cinque volte campione del mondo.

Alcuni segnali sono arrivati dopo l’amichevole del Brasile con la Guinea: il ct ad interim dei verdeoro Ramon Menezes ha assicurato ieri in conferenza stampa di non essere a conoscenza di alcun tipo di accordo con il tecnico italiano, parlando però di un “grande allenatore dalla carriera meravigliosa”. E Ancelotti, quattro volte campione d’Europa in panchina, può decisamente vantare un passato glorioso.

Queste le recenti parole di Ancelotti: “Mi lusinga il fatto che il Brasile mi voglia, però bisogna rispettare i contratti ed è quello che voglio fare. Se dovesse venire per incontrarmi il presidente della Federazione brasiliana? Non lo conosco, ma ovviamente avrei il piacere di salutarlo”.

Probabilmente in un prossimo futuro, Ancelotti non si limiterà soltanto al saluto. Nel frattempo però, come ha ribadito lo stesso tecnico del Real Madrid, il contratto con i blancos verrà rispettato fino alla prossima estate. Solo dopo “re Carlo” andrà a caccia del sesto titolo mondiale per il Brasile.