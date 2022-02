Dalla Coppa Uefa alla II Categoria: Vitale riparte dalla Juventude

12-02-2022 11:38

Il calcio regala sempre storie straordinarie. L’ultima in questo senso arriva dall’Italia, in particolar modo da Castellammare di Stabia.

La Juventude, squadra di Seconda Categoria, ha messo sotto contratto Luigi Vitale, esterno difensivo e di centrocampo classe 1987.

“Ho deciso di non aspettare più – le parole di Vitale – avevo avuto qualche chiamata ma niente di interessante e sono felice di venire a dare una mano ai miei amici della Juventude Stabia. Userò questi due mesi per tenermi in forma per non farmi trovare impreparato per la prossima stagione. Per il momento il mio pensiero è divertirmi coi miei amici”.

Si tratta di un vero e proprio colpo per la squadra campana, soprattutto considerando il bagaglio di esperienza di Vitale.

Il calciatore ha infatti giocato diverse stagioni tra Serie A e Serie B con diverse maglie, ma la militanza più prestigiosa risale a quando era sotto contratto con il Napoli.

Con la squadra azzurra, Vitale ha disputato quattro stagioni e ha accumulato 42 presenze e segnato 4 reti. Tra queste spiccano quelle realizzate in Europa League tra il 2008 e il 2011.

