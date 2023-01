Dalla Francia: torna l'interesse del PSG per Zidane

15-01-2023 19:30

Zinedine Zidane è ancora senza squadra dopo la fine della sua seconda avventura alla guida del Real Madrid. Il fenomeno francese, vincitore di tre Champions League consecutive con le Merengue, sta smaltendo al momento la delusione di non essere stato scelto con CT della Francia, con la federazione transalpina che ha preferito confermare Didier Deschamps dopo il secondo posto al Mondiale in Qatar.

Come scrive Marca, tuttavia, potrebbe esserci per Zidane una nuova occasione, dato che il PSG sarebbe interessato, di nuovo, ad ingaggiarlo come allenatore. In caso di fallimento di Galtier in Champions League, questo scenario potrebbe diventare davvero concreto.