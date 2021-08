Dallas, ufficiale il rinnovo di Doncic: 207 milioni per 5 anni

Troppo fulgido il talento di Luka Doncic per farselo scappare e i Mavericks di Mark Cuban in questo senso non hanno voluto correre rischi blindando letteralmente la propria stella con un quinquennale da 207 milioni di dollari , equivalenti circa a 176 milioni di euro.

La cifra è la più alta mai firmata da un giocatore nel suo contratto da rookie , uno che ha potuto “chiamare” un simile contratto grazie all’inserimento nell’ All-NBA First Team in due delle sue prime tre stagioni nella lega.

“È un sogno che si avvera” ha detto a ESPN il Rookie of the Year del 2019. “Il gioco del basket mi ha dato tanto e mi ha portato in molti posti fantastici. Sono onorato ed entusiasta di rimanere a Dallas come parte dei Mavericks”.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:32