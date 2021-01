Dalmasson: "Varese? So bene cosa stanno vivendo"

La gara di campionato tra Trieste e Varese, recupero della 14a giornata, metterà di fronte due delle squadre più colpite dalla pandemia di Coronavirus.

Non a caso la stessa sfida diretta in calendario per il 3 gennaio fu rinviata proprio per le positività nel gruppo squadra di Varese.

Ora è tempo di confrontarsi sul campo, con la squadra di coach Bulleri che torna a giocare dopo aver saltato le ultime quattro partite.

Alla vigilia della partita il coach di Trieste Eugenio Dalmasson ha pronunciato parole di fair play verso gli avversari di giornata: “Il mio augurio più sincero per Varese è quello di recuperare al più presto tutti i giocatori e la condizione, anche se la parola d’ordine in questi casi è avere molta pazienza. So quello che stanno vivendo”.

Per Trieste c’è da ripartire dopo il ko contro Sassari che ha posto fine alla serie positiva: “Affrontiamo una squadra assente dalle competizioni da quattro giornate e solo ieri abbiamo appreso che dovremo scendere in campo – ha aggiunto Dalmasson – Eppure, dopo la sconfitta in casa contro Sassari, tornare subito in campo è probabilmente la cosa migliore per voltare pagina, lasciando alle spalle quello che abbiamo fatto (o che non abbiamo fatto) domenica scorsa. Dovremo essere concentrati”.

OMNISPORT | 27-01-2021 09:28