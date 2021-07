Damon Hill: "Ricciardo si riprenderà"

L’ex campione del mondo Damon Hill in un’intervista a F1 Nation ha parlato delle difficoltà di Daniel Ricciardo in McLaren: “Ci sono stati diversi momenti nella mia carriera di pilota, soprattutto verso la fine, in cui ho avvertito che la magia dei bei tempi stava cominciando a svanire. Non è facile capire quello che ti accade dentro. Per quanto riguarda Danny Ricciardo, è ancora abbastanza giovane, il suo talento è ancora lì, può ancora venire fuori”.

“Non c’è una regola precisa. Il corpo è fondamentale e non può assisterti all’infinito, prima o poi comincerà a dare segni di cedimento. Tuttavia non credo sia il caso di Ricciardo: ha solo 32 anni e in teoria ha davanti a sé ancora un bel po’ di tempo prima che il suo fisico cominci a perdere i primi colpi”.

