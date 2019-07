Daniele De Rossi di nuovo insieme a Francesco Totti: il video

Quando pensi a Mamma Roma, e non necessariamente a quella di Pier Paolo Pasolini, ma all’ambiente struggente, malinconico e complicato che ha cresciuto Francesco Totti e Daniele De Rossi, rivederli insieme risulta commovente. Il loro distacco dalla società ha squarciato un silenzio, mai del tutto sopito, sulle contraddizioni di una gestione a loro avversa, una sorta di Saturno contro che ha decretato la fine di un’epoca, sia stata gradita o meno legata a entrambi.

Di nuovo vicini, sebbene su Instagram e in una attività come la corsa, ha risvegliato quell’umanità che sembrava ormai assorbita dai veleni di una conferenza stampa troppo formale nel caso di De Rossi e densa di coraggio, ma di una amarezza oceanica per Totti.

Si vede il loro sudore, la fatica e il desiderio di divertimento per due che, come loro, sono diversi, lontani eppure amici per fede calcistica e storia. Per Daniele De Rossi il futuro è ancora nel calcio di chi gioca con la maglia del Boca Juniors per la felicità di Diego Armando Maradona, per gli ultimi romantici e per chi in capitan futuro ha creduto e lo ha preso così, con il suo volto lunare.

Totti documenta su Instagram Stories, come è solito fare da qualche tempo a questa parte, l’uscita: l’eterno capitano della Roma ha postato un video in cui corre in compagnia di Daniele De Rossi, del figlio Cristian e di altri amici. Una corsa in pineta per restare in forma, sul brano Ocean di Karol G.

A Buenos Aires, sponda Boca, tutti attendono con ansia l’arrivo di De Rossi. Un calciatore e un uomo inimitabile, per scelte e spessore umano. Anche Diego Maradona, in un audio, ha voluto dare il benvenuto al centrocampista originario di Ostia: “Daniele, non ti conosco benissimo personalmente, ma sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è un miracolo, come il sangue di San Gennaro. Ci vediamo presto, ti mando un bacio e ti aspettiamo!”.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2019 12:23