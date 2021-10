Danilo Petrucci ad un bivio: Dakar o Superbike?

28-10-2021 14:57

In questi giorni, il pilota Motogp del team Tech 3 Danilo Petrucci si trova a Dubai per un intenso allenamento in vista della Dakar 2022, a cui dovrebbe partecipare insieme a KTM. La corsa nel deserto è uno dei sogni della carriera di Petrux, che però potrebbe essere sbattuto fuori dalla velocità troppo presto. Pochi mesi fa la sua ultima vittoria in Motogp, e con l’annuncio del mancato rinnovo da parte di KTM, per lui non resta che uscire dal circus e cercarsi nuove strade.

Se da una parte la proposta della Dakar è seria e concreta, secondo le ultime indiscrezioni Petrucci ora avrebbe anche un’altra strada percorribile. Ci sarebbe infatti un’offerta per correre nell’AMA Superbike, con Ducati. Questo sarebbe ovviamente un trampolino di lancio con le moto di serie per entrare nel giro della Superbike nel 2023. Una soluzione invitante per Petrux, che potrebbe così continuare a correre tra i cordoli. Per Petrucci, quindi, c’è un bivio tra Dubai e gli States, ma non è così scontato che le due prospettive non siano compatibili.

Questo perchè KTM non è impegnata in Superbike, e Ducati non ha nulla a che fare con la Dakar. Dunque, all’orizzonte si presenterebbe una doppia opportunità per Danilo, che potrebbe correre entrambe le competizioni (previo accordo Ducati-KTM).

Il ternano non vorrebbe lasciare subito il mondo della velocità, e dunque la soluzione sarebbe perfetta anche considerando la forza di un pilota che fino a poco fa correva in Motogp con una Ducati Factory.

OMNISPORT