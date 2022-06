Danilo Petrucci rinuncia alla Dakar 2023

24-06-2022 18:18

Niente bis per Danilo Petrucci alla Dakar. Almeno nell’edizione 2023.

Durante la conferenza stampa di presentazione del round di The Ridge del MotoAmerica, infatti, il pilota ternano ha annunciato a sorpresa che non si presenterà al via della prossima edizione del raid più famoso del mondo, che partirà il 31 dicembre dall’Arabia Saudita.

Petrucci, che nel 2022 al debutto alla Dakar, nonostante la sfortuna dell’incidente subito nella seconda tappa che gli ha impedito di fare classifica, è stato tra i protagonisti riuscendo a togliersi la soddisfazione di vincere la quinta tappa, non ha fornito altri particolari in merito alla propria scelta.

Resta quindi aperto il campo a varie soluzioni per il proseguimento della carriera dell’ex pilota MotoGP, dalla permanenza nel MotoAmerica fino a una nuova avventura in Superbike, dove per il momento la sua presenza sembra certa solo a Portimao grazie a una wild card.