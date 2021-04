D'Aversa: “Man ha potenziale, può diventare un top player"

Nonostante non sia un campionanto esaltante per il Parma, relegato al penultimo posto della classifica di serie A, i ducali possono godersi l’esplosione del giovane Dennis Man. Quando il Parma lo scorso 29 gennaio ha annunciato il suo acquisto a fronte di un esborso di quasi quindici milioni di euro, sono stati in molti coloro che hanno pensato che quello messo a segno dai ducali potesse essere potenzialmente uno dei colpi più importanti dell’intera sessione di calciomercato invernale.

L’acquisto del Parma si è infatti rivelato molto positivo e sta soddisfando in pieno le aspettative della dirigenza che si era infatti assicurato colui che da tempo era ritenuto uno dei ragazzi più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo.

A pochi mesi di distanza da quel colpo, di può dire che il Parma abbia fatto centro, visto che Man ha ben impressionato nelle sue prime tredici presenze in Serie A (condite da due goal) nonostante la sua squadra in questo arco di tempo sia riuscita a portare a casa una sola vittoria.

A confermare la bravura ed i progressi di Man è stato il suo allenatore Roberto D’Aversa che, parlando dopo la sfida con la Juventus, ha pronosticato per il gioiello romeno un futuro radioso. “Qui al Parma abbiamo diversi giovani interessanti, ma Man è quello che è cresciuto più di tutti. Stiamo parlando di un ragazzo dal potenziale enorme. E’ venuto da un campionato nel quale era un campione, ma faceva poco la fase difensiva, mentre in Italia devi fare entrambe le fasi. Ha ottime capacità aerobiche, si è messo anche a disposizione nell’imparare la lingua. Può diventare un giocatore al top”.

