DAZN e Sky senza calcio corrono ai ripari: che cosa accade ora

Mentre in Lega si continua a discutere su come e quando chiudere i campionati, rimasti in attesa di giudizio, dopo l’esplosione dell’emergenza coronavirus, la televisione del calcio soffre. Ed è costretta, ove possibile, a cambiare strategia in attesa di apprendere che ne sarà del calcio giocato e di versare la quota diritti tv.

Il tema dei diritti televisivi non è secondario: la quota “diritti tv” da anni rappresenta la voce più sostanziosa nei bilanci, pari nell’ultima rata bimestrale – che dovranno pagare a maggio Sky e DAZN – a 233 milioni.

Se le pay tv dovessero congelare i pagamenti alla Lega, si metterebbero nella condizione evidente, davanti agli abbonati, di non elargire più il servizio pagato dai loro stessi clienti. Abbonati che, legittimamente, sarebbero nella condizione di presentare richiesta di rimborso.

La strategia di DAZN e Sky per gli abbonati

Anche DAZN, come fatto da Sky e da altri servizi di video in streaming, ha tentato di arginare le conseguenze e ha lanciato la propria iniziativa, offrendo a tutti i propri clienti un mese di abbonamento gratis: l’iniziativa è partita in questi giorni e nelle prossime ore verranno contattati tutti gli iscritti.

Come attivare il mese gratuito di DAZN

DAZN ha deciso di regalare un mese gratis ai propri abbonati rimasti senza eventi sportivi a causa della pandemia. La piattaforma on demand sta inviando un’e-mail a tutti i propri abbonati con i passaggi da seguire per ottenere i 30 giorni gratis. Per farlo bisogna aprire il link della pagina presente nell’e-mail e inserire i codici di accesso. Per fare questa operazione si ha tempo fino al 4 maggio.

A questo punto, bisogna inserire il proprio indirizzo di posta elettronica con il quale si è iscritti a DAZN e nel giro di 48 ore si riceve un codice per ottenere il mese gratis. Il codice è valido fino al 30 aprile 2021. L’iniziativa è riservata solamente ai clienti diretti DAZN e non per coloro che usufruiscono della promozione Sky.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2020 15:11