Playout Salernitana-Sampdoria, che pasticcio: su DAZN i granata giocano contro il Frosinone di Bianco

Prima della partita è andato in onda il servizio offerto da Oddschecker con le quote del match "cancellato" dalla penalizzazione del Brescia: abbonati spiazzati.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Va bene che in questi playout di Serie B è successo di tutto, con tanto di partite cancellate, riprogrammate, poi ricalendarizzate o spostate per i motivi più disparati, compresa una maxi intossicazione alimentare: ha del surreale, però, quanto accaduto pochi minuti prima della sfida di ritorno tra Salernitana e Sampdoria. Su DAZN, emittente che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva di tutti i match del campionato cadetto, è andato in onda un servizio di presentazione di…Salernitana-Frosinone.

Serie B, la tormentata storia dei playout

Proprio così: Salernitana-Frosinone doveva essere il match d’andata dei playout se, a regular season già conclusa, non fossero improvvisamente emerse le inadempienze amministrative del Brescia, che hanno successivamente portato alla penalizzazione in classifica nei confronti del club lombardo e alla sua retrocessione diretta in Serie C. Il Frosinone, sedicesimo sul campo, è scalato al quindicesimo posto, dunque in salvo. E la Salernitana, come è noto, è finita contro la Sampdoria, di cui si era già celebrato il de profundis dopo il pareggio con la Juve Stabia nell’ultima di campionato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clamorosa gaffe: si gioca Salernitana-Frosinone?

Poco prima del match, su DAZN, gli abbonati si sono trovati davanti un servizio spiazzante offerto da Oddschecker, agenzia specializzata nel betting che illustra agli scommettitori le quote prepartita dei singoli incontri. Quelle di Salernitana-Sampdoria? Macchè: quelle di un ipotetico incontro tra Salernitana e Frosinone. Un servizio registrato chissà quando, per giunta, visto che si è aperto con una foto che metteva di fronte i due allenatori: Pasquale Marino per la Salernitana e Paolo Bianco per il Frosinone. Bianco che, nel frattempo, è già stato ufficializzato come nuovo tecnico dal Monza.

Fonte: Un frame del servizio mandato in onda nel prepartita

Su DAZN precedenti e info…sulla partita sbagliata

Agli abbonati del canale streaming è stato detto questo: “Salernitana e Frosinone si giocano la permanenza in Serie B nell’andata dei playout. Le due formazioni si sono affrontate 32 volte nella loro storia con un bilancio in equilibrio: 11 vittorie granata, 9 pareggi e 12 successi per il Frosinone”. Quindi le quote, poi ancora altre statistiche: “Prendendo in considerazione soltanto la Serie B, gli ultimi precedenti tra Salernitana e Frosinone si sono tutti conclusi con esito under 2,5. Probabile che anche stavolta l’approccio delle due squadre sia prudente”. E infine un kafkiano: “Buona partita”. Irriportabili i commenti sui social. Sia DAZN sia Oddschecker per il momento non hanno ancora spiegato l’inconveniente.

Segui live la partita giusta: Salernitana-Sampdoria