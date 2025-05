Caos in serie B: il Brescia verso penalizzazione e retrocessione, Frosinone salvo e nuova chance per la Sampdoria

Una rivoluzione quella che potrebbe sconvolgere la classifica della serie B quando sono già cominciati i playoff e stanno per partire i playout: nuova occasione per la Sampdoria

Una giornata che rischia di sconvolgere la classifica della Serie B a campionato praticamente concluso. I playoff sono già cominciati, i playout stanno per cominciare ma potrebbero cambiare completamente volto. In mezzo a questo terremoto il Brescia che si ritroverebbe in serie C.

Brescia penalizzato e retrocesso

A lanciare la notizia che rischia di sconvolgere il campionato di serie B è la classifica che rivela che il Brescia possa essere penalizzato probabilmente con 4 punti e dunque sarebbe retrocesso. A questo punto la classifica nelle ultime posizioni cambia completamente con i lombardi che diventano terzultimi e vanno in C insieme a Cittadella e Cosenza, il Frosinone si salva, mentre Salernitana e Sampdoria giocheranno il playout salvezza. Domani era in programma il match tra Frosinone e Salernitana che a questo punto sarà rinviato.

I motivi della penalizzazione

A portare alla penalizzazione del Brescia sarebbe un’irregolarità che la società del presidente Massimo Cellino avrebbe commesso alla scadenza del pagamento di stipendi e contributi nello scorso febbraio. Secondo l’accusa che viene mossa, il club lombardo avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti di imposta che in realtà si sarebbero rivelati non esistenti. Ma i tempi per le verifiche fatti dalla Covisoc insieme all’Agenzia delle Entrate sono stati lunghissimi. La lettera inviata dalla Covisoc per chiedere verifiche è del 28 febbraio, la risposta dell’Agenzia del 16 maggio.

Come si concluderà la classifica

Ora cominciano i problemi veri in fase organizzativa, domani si sarebbe dovuto giocare il match di playout tra Frosinone e Salernitana. Ma ovviamente tutto si ferma in questo momento. Sarà infatti il momento dei ricorsi con un’udienza di primo grado e solo dopo quella si deciderà come concludere la stagione. I tempi potrebbero allungarsi di molto ma ovviamente il Brescia avrà altre possibilità di fare appello con le decisioni finali che potrebbero avere effetto anche sulla prossima stagione e che potrebbero portare a una serie di ricorsi a catena.

Serie B: la classifica prima del terremoto