Serie B, date e orari playoff e playout: si parte con Catanzaro-Cesena

Con il recupero della 34esima giornata, si è conclusa la regular season di B. Spazio a playoff e playout: date, orari e programma della post-season

Con il recupero della 34ª giornata, rinviata a seguito della scomparsa del Papa, si è ufficialmente chiusa la regular season della Serie B 2024/25. Ora spazio alla fase post-season, con playoff e playout pronti a decretare verdetti definitivi. A giocarsi la promozione saranno Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. Salernitana e Frosinone, invece, si affronteranno per conquistare la salvezza. Di seguito, il calendario con date e orari.

Serie B, date e orari dei playoff

A partire da sabato 17 maggio prenderà il via il turno preliminare dei playoff di Serie B. Il Catanzaro ospiterà il Cesena, mentre la Juve Stabia se la vedrà con il Palermo. La vincente tra Vespe e rosanero affronterà la Cremonese, mentre chi avrà la meglio tra calabresi e bianconeri sfiderà lo Spezia di D’Angelo. Di seguito, il programma completo:

TURNO PRELIMINARE (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (Catanzaro vs Cesena) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (Juve Stabia vs Palermo) – ore 19.30

SEMIFINALI (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs Cremonese) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs Spezia) – ore 20.30

SEMIFINALI (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (Cremonese vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (Spezia vs 6ª/7ª) – ore 19.30

FINALI

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

Serie B, date e orari dei playout

Salvo il Brescia, mentre Sampdoria e Cittadella salutano la Serie B e retrocedono in Serie C. Per quanto riguarda i playout, saranno Salernitana e Frosinone a contendersi la permanenza nella categoria. Gli spareggi si disputeranno il 19 e il 26 maggio: andata all’Arechi, con i granata padroni di casa; ritorno allo “Stirpe”, dove arriverà il verdetto definitivo. Di seguito gli orari:

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – Salernitana vs Frosinone – ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – Frosinone vs Salernitana – ore 20.30

Regolamento dei playoff e playout

Per quanto riguarda gli spareggi promozione, i turni preliminari si disputano in gara secca sul campo della squadra meglio classificata in regular season, ovvero quinta e sesta. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procede con i tempi supplementari. Se il risultato resta in equilibrio anche dopo l’extra time, accede al turno successivo la formazione meglio posizionata in classifica, senza ricorrere ai calci di rigore.

Le semifinali si giocano con formula andata e ritorno: la prima sfida in casa delle squadre provenienti dal turno preliminare, il ritorno sui campi di terza e quarta classificata. In caso di parità nel punteggio complessivo, passa il turno la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare, senza né supplementari né rigori.

La finale si disputa anch’essa su doppio confronto: andata in casa della peggio classificata, ritorno sul campo della meglio posizionata in classifica. In caso di parità nel risultato aggregato, a salire in Serie A sarà la squadra che ha chiuso più in alto in campionato, senza necessità di supplementari o tiri dal dischetto.

Per quanto riguarda i playout, si applica lo stesso regolamento dei playoff: in caso di parità al termine del doppio confronto, a salvarsi sarà la squadra che ha chiuso al 16° posto nella classifica della regular season.