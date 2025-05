Sampdoria, disastro totale: retrocedono anche U19 e squadra femminile. E con la Serie C torna lo spettro del fallimento

Tre retrocessioni stagionali in casa Sampdoria, con la squadra principale scesa in terza lega per la prima volta nella sua storia: e la Serie C rischia di non essere nemmeno il peggiore dei finali

Partita con l’intento di tornare nel massimo campionato italiano, la stagione della Sampdoria si è conclusa nel peggiore dei modi, con la prima storica retrocessione in Serie C. Un fallimento sportivo totale che ha incluso anche l’Under-19 e la formazione femminile e che rischia anche di far tornare il timore del fallimento societario.

Sampdoria mai così in basso

Il campionato di Serie B è giunto al termine con la conclusione del recupero della 34esima giornata di campionato. E tra i verdetti più clamorosi di questo ultimo turno c’è certamente la prima retrocessione in Serie C nella storia lunga 79 anni della Sampdoria, protagonista di una stagione disastrosa ma che partiva teoricamente con l’intento di riportare in Serie A una delle formazioni più storiche del calcio italiano.

Un fallimento sportivo totale, retrocedono anche l’U-19 e la squadra femminile

Questa stagione ha rappresentato un fallimento sportivo totale per la Sampdoria. Un fallimento che va oltre la prima storica retrocessione in Serie C della squadra guidata da Alberico Evani e include anche l’Under-19 e la Sampdoria femminile, anch’esse retrocesse, la prima nel Campionato Primavera 2 e la seconda nella Serie B femminile. Insomma, una debacle totale sotto ogni fronte la si voglia guardare e che evidenzia la discutibile gestione della società, indicata dai tifosi come una delle principali colpevoli di questa tragedia sportiva.

Torna a farsi vivo lo spettro del fallimento

La cosa peggiore è però che la Sampdoria potrebbe non aver ancora toccato il fondo. Al momento non è ancora possibile sapere quali saranno le conseguenze – soprattutto a livello economico – della sanguinosa retrocessione in Serie C, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il piano concordato dalla società doriana con il tribunale di Genova nel 2023 per il risanamento dei debiti prevedeva che la Samp avrebbe fatto ritorno in Serie A in questa stagione.

Senza i guadagni del massimo campionato italiano la già difficile situazione economica della Sampdoria rischia di aggravarsi ancora. Sempre stando a quanto scritto dalla Rosea, ci sarebbero comunque buone notizie per i tifosi doriani: l’aiuto economico di 105 milioni di euro che verrà immesso nelle casse societarie da Joseph Tey a fine giugno non dovrebbe essere in discussione nemmeno con la retrocessione, con l’imprenditore di Singapore che avrebbe garantito aiuti economici anche in caso di discesa in Serie C.