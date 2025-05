Sampdoria, in 30mila al Marassi per la salvezza ma c’è ancora uno scenario da incubo a una giornata dalla fine

Scatto salvezza importante della Sampdoria contro la Salernitana, ma l'incubo di una possibile retrocessione in Serie C non è ancora scongiurato per i blucerchiati

Dopo due pareggi e una sconfitta la Sampdoria torna alla vittoria trascinata da un Marassi tutto esaurito e calorosissimo nello scontro diretto per la salvezza contro la Salernitana. I blucerchiati escono momentaneamente dalla zona retrocessione, ma a una giornata dal termine del campionato l’incubo Serie C non è ancora scongiurato.

Clima da grandi occasioni: gli spalti del Marassi sono uno spettacolo

Se c’è qualcuno che in questa stagione della Sampdoria contraddistinta da mille difficoltà non ha mai deluso le aspettative, be’, questi sono i tifosi blucerchiati, che anche in occasione della sfida contro la Salernitana hanno messo in scena uno spettacolo degno di una finale di Champions League tra cori, fumogeni, bandiere e una presenza da tutto esaurito per spingere la propria squadra verso la salvezza, non certo il traguardo che i sostenitori si aspettavano di dover raggiungere a questo punto della stagione.

Sampdoria-Salernitana 1-0

E spinta dal proprio tifo la Sampdoria approccia al meglio il match, che nel primo tempo va più volte vicina al gol, prima con Sibilli, poi con Niang che si gira e calcia bene da fuori area trovando però la respinta della traversa e ancora con un colpo di testa di Altare che obbliga Christensen agli straordinari.

Sullo scadere della prima frazione i blucerchiati trovano finalmente la rete del vantaggio con Meulensteen, che è bravo a raccogliere un pallone in area sugli sviluppi di un corner. Gol che si rivelerà decisivo, con la Sampdoria che nella ripresa non fa molto per provare a raddoppiare ma non rischia nemmeno più di tanto contro una Salernitana che riesce a rendersi pericolosa solo allo scadere.

La situazione a una partita dalla fine della Serie B

Questa vittoria – che tra l’altro arriva in giorno molto caro ai tifosi blucerchiati, avendo vinto la Sampdoria il 9 maggio del 1990 la Coppa delle Coppe (il loro unico trofeo internazionale) grazie a una doppietta del compianto Gianluca Vialli – permette alla formazione ligure di compiere un passo importante verso la salvezza, anche se tutto si deciderà in occasione dell’ultima giornata che si giocherà martedì 13 maggio.

Grazie a questo successo i blucerchiati scavalcano infatti la Salernitana e si portano momentaneamente fuori dalla zona retrocessione stabilendosi al 17° posto, che varrebbe i playout, ma tutto dipenderà dall’ultima giornata, dato che al momento la Sampdoria vanta un solo punto di vantaggio su Salernitana e Cittadella ed è pari merito con Frosinone e Brescia.

Purtroppo per la Samp, il futuro non è tutto nelle sue mani. Anche in caso di vittoria contro la Juve Stabia il prossimo martedì infatti i blucerchiati non sarebbero certi della salvezza diretta, dato che in caso di vittoria Frosinone e Brescia rimarrebbero avanti in virtù della classifica avulsa. Una vittoria però permetterebbe per lo meno ai liguri di evitare la retrocessione diretta, rendendo ininfluente lo scontro diretto tra Salernitana e Cittadella.