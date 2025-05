Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sampdoria-Salernitana e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.22:48

90'+6' E FINISCE QUI! Con questo accenno di rissa finale. Vince però la Sampdoria 1-0 ed è quello che conta. Decide il gol di Meulensteen e Samp che riscavalca in classifica la Salernitana.22:40

90'+6' No niente angolo. Non fa battere Rapuano che decreta la fine del match e gli animi si surriscaldano tra i giocatori in campo.22:39

90'+5' OCCASIONE SIMY! Ci prova anche Simy con questo destro da fuori area, deviazione e corner. Ultima chance per gli ospiti.22:38

90'+5' GIALLO A NIANG! Ammonizione per l'ex Milan e Empoli per aver impedito la battuta del calcio di punizione a Christensen.22:42

90'+4' Va al tiro anche FERRARI in area, ma Beruatto la tocca favorendo l'uscita di Cragno.22:35

90'+3' SI RIACCENDE LA SALERNITANA! Altra chance per gli ospiti col sinistro di Lochoshvili che era andato anche lui ad attaccare: palla di poco a lato al palo alla destra di Cragno.22:35

90'+1' 6 minuti di recupero... Rapuano aveva promesso un recupero corposo, ed ecco fatto.22:32

90' NIANG A TERRA IN AREA! Benedetti trova Niang in area che non riesce però a controllare. E finisce a terra sul contatto con Lochoshvili, ma non c'è nulla.22:32

89' OCCASIONISSIMA SALERNITANA! Destro dal limite di Amatucci che va vicinissimo l'1-1, ma salva tutto Riccio sulla linea di porta.22:31

87' Confusione nell'area della Sampdoria, ma in qualche modo Altare riesce a spazzare22:29

85' BENEDETTI A TERRA IN AREA! Velocissimo il neo entrato della Samp che finisce a terra sul contatto con Lochoshvili. Quelli della Salernitana chiedono il secondo giallo per simulazione.22:27

83' OCCHIO A RAIMONDO! Cross da sinistra di Corazza, non riesce a controllare Simy ma arriva Raimondo. Anche lui anticipato all'ultimo. Prova ad alzare il ritmo la Salernitana.22:24

82' GIALLO BENEDETTI! Subito un'ammonizione per il neo entrato Benedetti che ha impedito alla Salernitana di battere in fretta un calcio di punizione.22:23

81' DENTRO TONGYA! E l'ultimo cambio di Marino vede l'ingresso di Tongya al posto di Soriano. Sono usciti tutti gli uomini del tridente iniziale.22:22

81' DENTRO RAIMONDO! Marino fa entrare invece Raimondo. Un attaccante in più per la Salernitana,con Verde che lascia il campo.22:22

81' DENTRO BELLOMO! Evani fa entrare anche Alessandro Bellemo che prende il posto di Sibilli che ha fatto poco in questa ripresa.22:21

81' FUORI DEPAOLI! Depaoli è proprio costretto al cambio e al suo posto entra Venuti.22:21

80' GIALLO PER CRAGNO! All'ennesima perdita di tempo, l'arbitro sceglie di ammonire Cragno che ha ritardato la rimessa dal fondo.22:20

79' Depaoli pulito con un tackle su Verde e guadagna anche la rimessa dal fondo. Resta però a terra vittima di crampi. Altri secondi che passano.22:20

77' FUORI MEULENSTEEN! Secondo cambio per la Sampdoria con Evani che fa entrare Benedetti al posto di Meulensteen, l'autore del gol che divide - finora - le due squadre.22:18

76' Fallo preso da Stojanovic sul lungo linea. Si fa sentire il pubblico che ad ogni fischio contro, risponde con dei fischi assordanti contro l'arbitro e gli avversari.22:18

75' Corazza mette dentro da sinistra ma non trova Simy, c'è Stojanovic sul secondo palo ma calcia malissimo22:16

74' Vieira a terra per un intervento precedente che non era stato sanzionato dall'arbitro. Il centrocampista della Samp aspetta l'intervento dello staff medico, mentre Rapuano indica che recupererà tutto.22:15

73' GIALLO MEULENSTEEN! Ammonito l'autore del gol dopo un intervento in ritardo su Soriano.22:14

72' TERZO CAMBIO SALERNITANA! Marino si gioca la carta Stojanovic che prende il posto di Ghiglione. L'obiettivo è quello di avere più spinta sulla fascia.22:13

69' Verde non riesce a calciare dal limite, poi si prende un fallo arretrando diversi metri sull'opposizione di Depaoli che gli si era attaccato come un francobollo.22:10

66' Il Modena sta vincendo 2-1 contro il Brescia. In questo momento la Sampdoria sarebbe addirittura salva senza passare dai playout. Ma mancano 24 minuti oggi e i 90 minuti di martedì.22:09

63' Christensen e Ruggeri restano a terra doloranti. L'arbitro Rapuano è costretto a fermare il gioco.22:05

62' Christensen rischia di farla grossa con questo intervento dove va a sbattere con Ruggeri. L'arbitro fischia però il fallo di Depaoli su Ruggeri che sbatte, appunto, su Christensen. Gioco fermo.22:04

61' CAMBIO MARINO! L'allenatore della Salernitana non è ancora soddisfatto e fa entrare Simy al posto di Cerri. Simy a segno nell'ultima partita giocata col Mantova.22:02

60' Corazza cerca Cerri a centro area, ma l'ex Cagliari tocca solamente di testa senza riuscire a girarla verso la porta.22:01

58' Anche il cross di Sibilli finisce direttamente tra le braccia di Christensen. Poche idee davanti anche per la Samp, con Niang che non fa più tutto quello movimento che faceva nel primo tempo. In panchina, comunque, ricordiamo che c'è a disposizione Coda che potrebbe entrare fra qualche minuto. Anche per tenere la palla il più lontano possibile dall'area di rigore.22:01

55' Si rivede la Samp davanti col cross di Altare ma finisce direttamente tra le braccia di Christensen. Anche questo secondo tempo senza grosse emozioni.21:58

53' Al momento questa reazione non c'è. Cerri in area di rigore, al suo fianco Corazza, ma Cerri la mette fuori non trovando l'intesa col compagno di squadra. Paradossale.21:55

50' La Salernitana deve reagire se non vuole cancellare quanto di buono aveva fatto in queste settimane. Oggi conta ancora 0 tiri nello specchio.21:53

49' Ancora Vieira che però non riesce a calciare in area sugli sviluppi di un calcio di punizione21:50

47' GIALLO PER CERRI! Intervento dell'attaccante della Salernitana che sbatte contro Altare facendolo finire addirittura fuori dal campo. Giallo per Cerri.21:49

47' CI PROVA VIEIRA! Sampdoria subito al tiro col destro da fuori di Vieira che non trova però la porta di Christensen.21:47

47' SI PARTE! Primo possesso per la Sampdoria in questo secondo tempo...21:46

46' CAMBIO SALERNITANA! Marino sceglie di giocarsi la carta Hrustic in questo secondo tempo. Fuori Zuccon. Si proverà ad avere maggiore fluidità di gioco a centrocampo.21:44

Sarebbe una vittoria importantissima per la Sampdoria che in un colpo solo si ritroverebbe a scavalcare Salernitana e Frosinone. Quindi dalla possibile retrocessione diretta, con una giornata d'anticipo, a giocare il playout col ritorno in casa. Ma mancano ancora 45' prima di poter fare ogni discorso.21:27

Dopo l'avvio migliore della Salernitana, la Sampdoria ha preso il controllo del gioco anche se la squadra di Evani ha fatto davvero fatica a creare occasioni. Qualche conclusione da fuori, vedi la traversa di Naing, ma nel finale si è alzato il ritmo e sugli sviluppi di un corner è arrivato il gol di Meulensteen. Il piano partito di Marino è totalmente da rifare.21:26

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Avanti la Sampdoria per 1-0 grazie al gol nel finale di tempo di Meulensteen. Samp che ci ha creduto di più considerando anche la traversa di Niang, ma si è infortunato Borini.21:24

45'+3' I minuti di recupero diventano 4 vista l'ulteriore interruzione.21:24

45'+3' Per Meulensteen è il 3° gol in questo campionato. L'olandese aveva fatto una doppietta al Cesena nel girone d'andata.21:23

45'+2' Prova subito a rispondere la Salernitana con Ghiglione che trova però Ferrari sulla sua conclusione. L'arbitro interrompe ancora il gioco per un fumogeno laciato dalla curva nell'area di rigore della Samp, proprio mentre stava attaccando la squadra ospite.21:22

45'+1' GOL! SAMPDORIA-Salernitana 1-0. Rete di Melle Meulensteen. Vantaggio dei padroni di casa col gol di Meulensteen che è l'ultimo a toccare sul colpo di testa di Ferrari, sempre sugli sviluppi di un corner.



45'+1' 3 minuti di recupero...21:20

45' SAMP VICINA AL GOL! Colpo di testa di Altare che trova la respinta di Christensen che è attento. Poi gioco fermo perché lo stesso Christensen va a sbattere sul palo.21:20

44' CI PROVA OUDIN! L'ex Lecce prova subito ad entrare in partita: sinistro dal limite, ma arriva la chiusura di Lochoshvili.21:19

41' Palla dentro in area per Niang, il senegalese prova a controllare ma tocca con una mano. Tutto da rifare.21:16

40' Ferrari la calcia su Zuccon, palla che rischia di rimanere in area infavore della Samp, ma in qualche modo la Salernitana spazza in fallo laterale. 21:15

37' ECCO IL CAMBIO! Applausi comunque per Fabio Borini che lascia il campo all'ex Lecce Rémi Oudin.21:12

36' Niente da fare. Borini si riaccascia a terra e Evani è costretto ad effettuare subito un cambio.21:11

35' Ecco che rientra Fabio Borini in campo, dopo 4 minuti passati fuori. Non sembra al meglio l'ex Milan che zoppica. Ma proverà a restare in campo almeno fino alla fine del primo tempo.21:10

35' Corazza non sfonda dall'altra parte, anzi finisce per commettere fallo tecnico. Mentre Borini non è ancora rientrato in campo. Samp che sta giocando in 10 dal 31'.21:10

34' TRAVERSA DI NIANG! La Sampdoria ci prova ancora da fuori area: Niang vede Christensen leggermente fuori dai pali e ci prova, ma colpisce in pieno la traversa.21:09

32' Christensen prova a velocizzare il gioco per la Salernitana, ma sbaglia il rinvio e regala palla alla Sampdoria. Si sente la partita in campo, la sua importanza. E lo si vede con qualche errore tecnico di troppo.21:08

31' Gioco fermo ancora una volta per un problema per Fabio Borini. L'ex Milan è costretto ad uscire dal campo per gli accertamenti con lo staff medico.21:06

30' 60% di possesso palla per la Sampdoria. Ma pochissime occasioni: 4 conclusioni dei blucerchiati a 2 della Salernitana. Ma 0 tiri in porta dopo mezz'ora.21:05

28' Cerri messo a terra da Borini sulla trequarti. Punizione per la Salernitana, ma grandissime proteste da parte dei giocatori della Sampdoria. Borini e i suoi compagni dicevano di aver preso la palla.21:03

27' Scarico di Depaoli per BORINI che calcia dalla distanza ma non trova la porta. Sampdoria che non riesce ad entrare in area ed è costretta, finora, a calciadare da fuori.21:02

25' Niente di fatto però per la Sampdoria, con l'intervento di Ruggeri su Sibilli. Tutto regolare per il sig. Rapuano e fischi da parte del pubblico di casa.21:00

24' Ghiglione crossa da destra ma non trova nessuno sul secondo palo. Riparte veloce a questo punto la Sampdoria per un rapido capovolgimento di fronte.20:59

21' Cerri vuole liberare lo spazio per Corazza che però non riesce ad andare al tiro per il disturbo di Meulensteen. Si fanno sentire i 30 mila di casa con fischi a profusione ad ogni tocca di palla della Salernitana.20:57

19' Alla fine la Sampdoria sta giocando con un 3-4-2-1 con Borini che viene a prendersi la palla a centrocampo. L'ex Milan e Roma è sulla trequarti insieme a Sibilli alle spalle di Niang.20:54

18' CI PROVA SIBILLI! Niang viene murato, arriva da dietro però Sibilli che vede lo spazio e fa partire un mancino che non trova però la porta di Christensen.20:53

16' Movimento centrale di Sibilli che vede Niang e cerca di servirlo in profondità, ma Lochoshvili chiude la linea di passaggio.20:52

13' Gioco fermo per un colpo subito da Beruatto che era andato in chiusura su Ghiglione. Non si vede un'occasione da qualche minuto ormai.20:48

11' Si lamenta Cerri per essere stato messo giù da Borini a due passi dall'area di rigore, ma Rapuano fa cenno di continuare.20:47

8' Beruatto cerca di sfondare a sinistra, ma il suo cross non viene deviato da nessuno in area. Se non da Corazza che la tocca in fallo laterale.20:43

7' La Sampdoria ha preso ora il possesso palla dopo un avvio non proprio fantastico. Fallo di Zuccon a centrocampo per interrompere il palleggio dei padroni di casa.20:42

4' Risponde la Sampdoria con la sgroppata da destra di Depaoli che tenta il cross, ma Niang spreca tutto andando col tacco. Sul secondo palo c'era Borini che poteva andare a colpire.20:39

2' Subito un'occasione per la Salernitana dopo un'uscita a vuoto di Cragno, ma VERDE non ne approfitta calciando in tribuna col mancino.20:37

1' SI PARTE! Primo possesso allo stadio Marassi. Ci si gioca la salvezza questa sera...20:35

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto allo stadio Marassi di Genova. A dirigere questo incontro sarà il sig. Antonio Rapuano della sezione di sezione di Rimini. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bahri e dal quarto ufficiale Simone Gauzolino. Nella sala VAR ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Federico Longo (AVAR).20:26

Ricordiamo che questa è la 38esima giornata di campionato e, in pratica, l'ultima della stagione regolare. C'è però da recuperare la 34esima giornata, saltata in seguito alla morte di Papa Francesco. L'intera 34esima giornata si recupererà il prossimo martedì 13 maggio. Cosa che ha fatto scalare di qualche giorno l'inizio di playoff e playout. Playoff promozione che cominceranno dal 17 maggio (i turni preliminati) e playout per non retrocedere che partiranno il 19 maggio.20:23

Dall'altra parte Marino schiera lo stesso XI che settimana scorsa ha battuto il Mantova in casa. Rientrato dalla squalifica Hrustic che parte comunque dalla panchina. Sempre assenti Braaf e Wlodarczyk.20:21

Nella Samp c'è Alex Ferrari in difesa per Curto, mentre a centrocampo spazio a Meulensteen e Beruatto al posto di Yepes e Venuti. Torna in attacco Niang al posto di Coda che parte dalla panchina. Evani deve fare a meno di Yepes (squalificato) oltre agli infortunati Romagnoli, Tutino, Veroli e Perisan.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Christensen - Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza - Verde, Soriano - Cerri. All. Pasquale Marino. A disposizione: Sepe - Stojanovic, Jaroszynski, Bronn, Njoh - A.Tello, Hrustic, Caligara, Reine-Adélaïde, Tongya - Simy Nwankwo, Raimondo.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Cragno - Riccio, Ferrari, Altare - Depaoli, Vieira, Meulensteen, Beruatto, Sibilli - Borini, M.Niang. All. Alberico Evani. A disposizione: Ghidotti - Curto, Ioannou, Venuti - Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Ricci - Abiuso, Oudin, Coda, Sekulov.20:32

Salernitana che ha sfruttato invece il calendario a suo favore, considerando le 3 gare giocate in casa nelle ultime 4. La squadra di Marino battendo Sudtirol, Cosenza e Mantova ha fatto partire quasi una rimonta inaspettata. I granata sono adesso in zona playout e guardano dall'alto verso il basso la Sampdoria. Fare punti oggi, vorrebbe dire tantissimo per evitare la retrocessione diretta.20:12

Quasi un'ultima spiaggia per la Sampdoria che, nonostante sia riuscita a fare punti in 3 delle ultime 4 sfide giocate, è scivolata al 18° posto della classifica, scavalcata proprio dalla Salernitana. L'arrivo di Evani era coinciso col successo sul Cittadella per 1-0, ma non è stata una vittoria che ha davvero cambiato le sorti dei blucerchiati. Ora, dopo il ko di Carrara e i pareggi con Cremonese e Catanzaro, la Sampdoria è finita in zona retrocessione.20:08

Benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Salernitana, gara valida per la Giornata 38 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Marassi di Genova20:06

