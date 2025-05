Sampdoria in Serie C, esplode la rabbia del web contro Niang e dirigenza: e i tifosi del Genoa fanno festa

Dopo 79 anni di storia, i blucerchiati retrocedono per la prima volta nella terza serie: i tifosi doriani se la prendono in particolare con l'attaccante, che ha sbagliato un gol clamoroso

E’ una prima volta di cui avrebbero fatto a meno in tanti, e non soltanto a Genova, versante blucerchiato. Perché le lacrime dei giocatori della Sampdoria, al termine della partita contro la Juve Stabia, rappresentano il fallimento di un marchio storico del calcio italiano. E in fondo dispiace a tutti.

Sampdoria, prima volta in Serie C

Era il 12 agosto 1946 quando, dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, nasceva la Sampdoria. Un percorso lungo 79 anni, durante il quale la Sampdoria ha disputato 66 campionati di A e 13 di B, aggiudicandosi uno Scudetto nel 1990-1991, quattro Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Inoltre, ha in bacheca una Coppa delle Coppe (cinta nel 1989-1990), ed ha disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989) e della Supercoppa UEFA (nel 1990).

Samp, quattro allenatori in un anno

Ora, per la prima volta, scende nel baratro della Serie C, dove reciterà la parte della nobile decaduta, se mai ce n’è stata una nel calcio italiano. Nel 2023 l’intervento di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, attraverso una ristrutturazione del debito e successiva ricapitalizzazione, consentì l’iscrizione della squadra alla Serie B 2023-2024, togliendola altresì dal controllo di Massimo Ferrero. Ma evidentemente non è bastato: Pirlo, Sottil, Semplici, infine Evani con la “supervisione” di Lombardo e Mancini. Nemmeno i vecchi cuori blucerchiati sono riusciti ad evitare la retrocessione in Serie C.

La scelta di Pirlo

Eppure, lo scorso campionato era finito con i play-off, e con la chiara idea di riprovarci quanto prima. Vero che le vicissitudini societarie degli ultimi anni avevano influito e non poco sulla squadra, ma le scelte tecniche di Accardi si sono rivelate fallimentari in molti casi, nonostante il quinto monte ingaggi della serie B. Inoltre, la scelta iniziale di puntare su Andrea Pirlo in panchina, quando sarebbe stato possibile arrivare ad uno tra Grosso o Farioli, è stata esiziale.

I tifosi della Sampdoria accusano Niang

Secondo i tifosi della Sampdoria, la fotografia della stagione della Sampdoria è l’errore di Niang, che all’82’ calcia da ottima posizione in bocca al portiere della Juve Stabia. Andrea infatti non ne può più: “Niang comprategli un biglietto aereo che sia al di fuori dell’Italia. Genova non deve più vederla manco in cartolina!”. Marcello rincara la dose: “Niang resta a Castellammare fatti assumere perché se torni a Genova non so cosa ti possa succedere”. E Gianluca aggiunge: “Grandi. Complimenti a tutti dal primo all ultimo. Ora riempiamo lo stadio. Tutti a tifare. Vergognatevi. Tutti“. Paolo è impietoso: “Retrocessione meritata. La ciabattata di Niang all’82’ è l’emblema della nostra retrocessione. Ora bisogna ricostruire quasi da zero”. Il messaggio di Gilberto è semplice: “Meglio cosi ora andatevene via tutti“.

La solidarietà degli altri tifosi sul web

Ma sono tanti anche i tifosi di altre squadre che esprimono solidarietà, come Paolo: “L’unico augurio che posso farvi è di rivederci presto in serie A, il minimo per la campione d’Italia 90/91, vincitrice della coppa delle coppe 89/90 e finalista della champions 91/92. Un abbraccio da Cagliari“. Allo stesso modo Francesco: “Mi dispiace tantissimo. Non lo meritate. Vi abbraccio da Salerno!”. Anche Emilio la vede così: “Mi spiace veramente tanto, ma veramente. Un saluto e un grande in bocca al lupo per una pronta risalita da Catanzaro”. Allo stesso modo Riccardo: “Non tifo Samp ma stasera tifavo per voi . So bene cosa significa… tornerete. Non sarà facile ma tornerete. Un saluto ad una grande tifoseria”.

Samp in C, i tifosi del Genoa festeggiano

I tifosi del Genoa, invece, hanno fatto festa. Caroselli di moto, clacson e persino qualche fuoco d’artificio. Per non parlare dei social, già invasi di ‘meme’ come quello che raffigura il Baciccia, marinaio simbolo della Samp e la scritta “Se il mare è salato è perchè un marinaio C ha pianto”. Così la tifoseria del Genoa ha reagito alla retrocessione in C degli eterni avversari blucerchiati.