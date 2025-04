“La Sampdoria ai sampdoriani”: i tifosi abbracciano Mancini e soci. E Lombardo non dimentica Vialli 

Il pubblico del Marassi ha dato un caloroso saluto ai campioni del ’91 che stanno provando a salvare i blucerchiati. Dopo la vittoria sul Cittadella la dedica speciale del vice di Evani

L’impatto dei campioni del ’91 sulla Sampdoria è stato positivo: dopo l’arrivo di Chicco Evani in panchina e con la vicinanza di Roberto Mancini i blucerchiati sono riusciti a tornare alla vittoria dopo 7 turni in serie B, superando il Cittadella. Calorosa l’accoglienza dei tifosi a Marassi e dopo la gara Attilio Lombardo, vice di Evani, si è lasciato andare ad una dedica speciale a Gianluca Vialli.

Sampdoria, il ritorno di Mancini & co.

L’accoglienza dei tifosi di Marassi ai campioni d’Italia della Sampdoria del ’91, tornati per aiutare i blucerchiati a scalare la classifica della serie B e a ottenere la salvezza, non poteva essere più calorosa: prima del fischio d’inizio del match con il Cittadella, sulla gradinata Sud, cuore del tifo della Samp, è stato srotolato un maxi-striscione diretto al nuovo allenatore Chicco Evani, al suo secondo Attilio Lombardo e a Roberto Mancini, che pur senza avere un ruolo ufficiale ha deciso di affiancare il presidente Matteo Manfredi e aiutarlo a salvare la Sampdoria. “Bentornati ragazzi. Insegnategli ad onorare la nostra maglia”, recitava la scritta esposta dai tifosi.

“La Sampdoria ai sampdoriani”

Ancora più esplicito e significativo, probabilmente, il grande striscione esposto nei distinti: “La Sampdoria ai sampdoriani: bentornati”. Un messaggio che chiarisce come la tifoseria doriana senta Evani, Lombardo e Mancini come parte di sé, della propria storia. Non a caso per il loro ritorno Marassi si è riempito: 27mila presenze, record stagionale per le partite della Samp.

Sampdoria, la vittoria sul Cittadella

La partita col Cittadella, poi, è stata lo specchio dell’atmosfera che si respirava a Marassi. Una gara dura, difficile, combattuta e avara di emozioni, a testimoniare lo stato di crisi profondo della Samp. A fare la differenza la spinta dei tifosi, la voglia di tutto l’ambiente, compattato dall’arrivo dei campioni del ’91, di dare una svolta alla stagione. E poi il guizzo di Sibilli, per l’1-0 finale.

Sampdoria, la dedica di Lombardo a Vialli

Nei festeggiamenti post gara, Lombardo è stato tra i più scatenati. E alla gioia s’è unita la commozione, quando l’ex ala blucerchiata ha alzato le braccia al cielo, indicando qualcuno lassù in una dedica proveniente dal cuore: Gianluca Vialli, altro condottiero della Samp scudettata che fu, scomparso ormai più di due anni fa, il 5 gennaio 2023. Vialli mancava oggi, ma il suo spirito ha contagiato stadio, tifosi ed ex compagni.