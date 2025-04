Serie B, il Pisa si riscatta: Reggiana al tappeto, la A è più vicina. Salernitana, tre punti d'oro in chiave salvezza

In B tre punti d'oro per i toscani a Reggio Emilia dopo il ko con il Modena. Südtirol al tappeto, Cosenza mai domo. Carrarese-Catanzaro 2-2

Trentatreesima giornata di campionato in Serie B, il Pisa di Filippo Inzaghi riscatta la sconfitta casalinga con il Modena battendo 2-0 in trasferta la Reggiana, non smette di accarezzare il sogno Serie A e tiene a distanza di sicurezza lo Spezia, terzo, impegnato domani, domenica 13 aprile, sul campo del Mantova (ore 17:15). Sono 8 i momentanei punti di ritardo dei liguri sui toscani.

Salernitana e Brescia si aggiudicano le sfide salvezza contro Südtirol e Cosenza muovendo la classifica in maniera provvidenziale. Pari nella sfida playoff tra Carrarese e Catanzaro: 2-2.

Lind e Tramoni fanno volare il Pisa di Inzaghi, Carrarese-Catanzaro 2-2

Operazione riscatto compiuta per il Pisa di Filippo Inzaghi che porta all’ombra della Torre pendente tre punti preziosi per avvicinare la promozione in Serie A: Reggiana al tappeto per effetto delle marcature di Lind al 24′ di Tramoni al 43′. Gol annullato dal Var a Rus all’80’. La Carrarese perde 2-1 in casa contro il Catanzaro, non riesce a restare in scia della zona playoff e non può smettere di guardarsi alle spalle: gol di Cherubini al 43′, reso vano da Compagnon al 54′ e Pittarello al 65′. Fallita l’opportunità di rosicchiare punti a Cremonese (quarta) o Juve Stabia (quinta) alla vigilia dello scontro diretto.

Successo vitale della Salernitana sul Südtirol, il Cosenza riacciuffa il Brescia al 93′

Successo fondamentale della Salernitana all’Arechi contro il Südtirol: 2-1. Gara sbloccata da Ghiglione al 50′, messa in discesa da Ferrari al 60′, ma riaperta da Pietrangeli al 63′. Al triplice fischio finale, però, festa granata: tre punti d’oro per alimentare le speranze di permanenza in categoria che sia passando dai playout o evitandoli. In chiave salvezza il Brescia si fa riacciuffare al 93′ dal fanalino di coda Cosenza e vede evaporare tre punti importanti nei giochi salvezza. Autorete di Florenzi al 26′. Espulso Cistana al 38′. Vantaggio difeso con efficacia nonostante la prolungata inferiorità numerica fino al recupero quando Zilli ha gelato le rondinelle.

Serie B, le altre gare in programma nel sabato della trentatreesima giornata

A completare il quadro delle gare del sabato di Serie B altre due partite: Sampdoria-Cittadella (dalle 17:15) e il derby Modena-Sassuolo (dalle 19:30). Grande curiosità per vedere l’impatto di Mancini (pur senza contratto, ruolo e cariche ufficiali) nel mondo Samp, a sostegno del tandem Evani-Lombardo, dopo l’esonero del tecnico Semplici e del direttore sportivo Accardi.

Non meno interessante la sfida emiliana che mette di fronte i gialloblù con i neroverdi capolista, che veleggiano verso il ritorno in Serie A a un anno di distanza da una retrocessione che aveva spezzato una sorta di filo magico dopo tanti anni di onorata rappresentanza in massima categoria con tanto di partecipazione all’Europa League.