Serie B: il Mantova vince in rimonta a Brescia, il Frosinone beffa il Cosenza nel finale

32esima giornata di B: Pecorino salva il Frosinone dal ko. Termina senza reti la gara tra Cittadella e Carrarese. Pari anche tra Sudtirol e Cesena

Dopo l’anticipo tra Reggiana e Cremonese, prosegue la 32ª giornata di Serie B. Emozioni nelle gare delle 15: il Mantova rimonta e vince sul campo del Brescia, mentre il Frosinone riacciuffa in extremis il Cosenza per il 2-2 finale. Pari tra Cittadella-Carrarese e Sudtirol-Cesena.

Radaelli regala la vittoria al Mantova, pari tra Cittadella e Carrarese

Il Mantova manda ko il Brescia e si aggiudica l’importante scontro salvezza. Le rondinelle chiudono meritatamente avanti la prima frazione grazie a un bolide di Borrelli, che sblocca la gara con un diagonale potente e preciso, servito da Corrado sul centro destra. Nulla da fare per Festa, protagonista comunque di diverse parate determinanti nel corso della gara.

Nella ripresa arriva puntuale la reazione del Mantova, che ristabilisce la parità con Brignani: su schema da calcio piazzato, Fiori riceve sulla corsia mancina e disegna un cross morbido che il difensore biancorosso trasforma in gol con un preciso colpo di testa. Il finale è vibrante e ricco di colpi di scena: gli ospiti sciupano l’occasione del sorpasso con Mancuso che fallisce dal dischetto.

Sul fronte opposto, il Brescia esulta con Djuric per il gol del possibile 2-1, ma la gioia viene strozzata dal VAR che annulla tutto per fuorigioco. Ma non è finita: in pieno recupero il Mantova completa la rimonta e mette la freccia con la zampata decisiva di Radaelli.

Finisce invece senza reti la sfida tra Cittadella e Carrarese, in una gara equilibrata e con poche emozioni. L’unica chance degna di nota è dei padroni di casa, che vanno vicinissimi al gol con il legno colpito da Tronchin.

Pecorino fa esplodere lo “Stirpe”, 1-1 tra Sudtirol e Cesena

Finale al cardiopalma allo Stirpe, dove il Frosinone acciuffa il pareggio in extremis contro il Cosenza, che vede sfumare nel finale una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme nella corsa salvezza. Avvio fulminante dei calabresi, che passano in vantaggio grazie ad Artistico, abile a sfruttare l’assist di Cimino e a superare Turati con freddezza.

I padroni di casa reagiscono con prontezza: Marchizza illumina con un lancio perfetto per Kvernadze, che controlla sulla sinistra e serve un pallone d’oro a Garboe per l’1-1. Ma prima dell’intervallo, è ancora il Cosenza a colpire: Rizzo Pinna si mette in proprio e trafigge Turati con una conclusione precisa, riportando avanti i suoi.

Nella ripresa, i rossoblù serrano le linee difensive ma restano in dieci nel finale per l’espulsione del neo-entrato Kourfalidis. Il Frosinone alza il baricentro e, sospinto dal pubblico di casa, trova il 2-2 in pieno recupero con Pecorino che firma il gol che i suoi da una pesante sconfitta.

Finisce invece con il risultato di 1-1 la sfida tra Sudtirol e Cesena. I padroni di casa sbloccano l’incontro con una splendida azione manovrata: Pyythia serve in profondità Odogwu, che entra in area dalla sinistra e, a tu per tu con Klinsmann, sceglie la via dell’altruismo, servendo nuovamente Pyythia che deposita in rete a porta sguarnita. Nella ripresa, arriva la risposta dei romagnoli: Tavsan si accentra e, con il destro, lascia partire una conclusione precisa che non lascia scampo ad Adamonis.

Serie B, 32esima giornata: i risultati e il programma

Di seguito, il programma completo della 32esima giornata di Serie B: