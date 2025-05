Juve Stabia-Sampdoria, moviola: cosa ha combinato l’arbitro sotto gli occhi di Rocchi, danno e beffa per Niang

La prova dell’arbitro Colombo al Menti nell’ultima giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito quattro giocatori

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Juve Stabia-Sampdoria, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. Vediamo come se l’è cavata al Menti il fischietto lombardo.

I precedenti di Colombo con Juve Stabia e Sampdoria

Con i blucerchiati 4 precedenti (2 vittorie e 2 ko con 9 gialli), due incroci (in C) con gli stabiesi che col fischietto milanese ne hanno pareggiata una e persa l’altra.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli-Fontemurato con Totaro IV uomo, Di Paolo al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 7° Niang (S), 29° Pierobon (J), 29° Bereszynski (S) dalla panchina, 16° s.t. Bellich (J).

Juve Stabia-Samp, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sotto gli occhi del designatore Rocchi, presente in tribuna al Menti, l’arbitro Colombo non ha sbagliato niente, aiutato anche dalla correttezza dei giocatori in campo. Al 7′ brutto intervento di Niang su Floriani Mussolini e scatta il giallo per l’attaccante blucerchiato. Al 29′ ammonito Pierobon per un’entrata cattiva su Vieira. Nell’occasione cartellino giallo anche per Bereszynski per proteste dalla panchina doriana.

Nella ripresa dopo 16′ giallo per Bellich per una trattenuta su Niang. Nel finale si segnalano solo le due grosse occasioni fallite da Niang che chiude tra i fischi e con un giallo. Dopo 4′ di recupero Juve Stabia-Sampdoria finisce 0-0.