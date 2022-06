Dazn: ecco le nuove tariffe per vedere la Serie A

09-06-2022 17:42

A partire da settembre il costo degli abbonamenti Dazn aumenterà del 50%. Rispetto alla precedente offerta di 19,99 euro al mese, infatti, il prezzo per accedere ai servizi della piattaforma di streaming di eventi sportivi salirà a 29,99. Una cifra che pagano già adesso i nuovi abbonati e che sarà estesa a tutti, anche ai “vecchi”. Inoltre, sarà introdotta una versione più ricca dell’abbonamento tradizionale: Dazn Plus al costo di 39,99 euro al mese.

A cambiare non sarà solo il costo, ma anche le condizioni di utilizzo: l’abbonamento standard diventerà strettamente individuale perché legato ad un numero massimo di device e ad una specifica rete (wi-fi o via cavo) casalinga. Per cui solo con la versione Plus sarà consentita la doppia visione in contemporanea da luoghi differenti.