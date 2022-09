De Bruyne difende Grealish: “Gli inglesi sono bersagliati dai tabloid”

19-09-2022 21:21

I tabloid hanno un nuovo bersaglio, e questo bersaglio risponde al nome di Jack Grealish. Il centrocampista del Manchester City sembra essere al centro della stampa inglese tanto da essere particolarmente seguito nel corso delle sue uscite serali e delle vicende extra campo. Addirittura c’è chi vocifera possa nascere un nuovo Gascoigne, il calciatore che veniva perseguitato dai paparazzi.

Ma a prendere le difese dell’ex Aston Villa è proprio un suo compagno di squadra, Kevin De Bruyne : “Non è una questione che riguarda il calcio è fuori dal calcio – ha affermato al Daily Mail – eppure pare ci sia un interesse morboso nei confronti dei giocatori inglesi, per noi stranieri è diverso, non siamo così controllati. A nessuno dovrebbe interessare cosa fa Grealish nella sua vita privata ma a quanto pare non è così”.