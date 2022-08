27-08-2022 22:36

Il Milan batte il Bologna 2-0 grazie alla rete di Leao e al bellissimo gol di Giroud. Bella risposta dei rossoneri dopo l’1-1 con l’Atalanta, i campioni d’Italia salgono a quota 7 punti in classifica.

Milan-Bologna, Leao si sblocca

Dopo i primi 20′ equilibrati, il Milan passa in vantaggio: De Ketelaere recupera palla e poi serve Leao, che conclude con un destro per la verità non memorabile, su cui Skorupski prendendo gol non fa una gran figura. L’estremo difensore del Bologna si riscatta a tu per tu con Kalulu, messo davanti alla porta da De Ketelaere. L’ultima occasione è per Leao, che però si fa chiudere lo specchio dal portiere avversario in uscita.

Milan-Bologna, magia di Giroud

Al 58′ il Milan raddoppia: il Bologna perde una palla in uscita, bel cross di Leao dalla sinistra a pescare la bellissima girata di Giroud che mette in ghiaccio la partita. Al 68′ prova a reagire il Bologna con un grande destro da fuori di Sansone, ma il tiro scheggia il palo. I rossoneri controllano e verso la fine sfiorano la rete con Adli (parata di Skorupski) e Calabria (murato dalla difesa). Alla fine il match termina 2-0 per i padroni di casa.

Milan-Bologna, come ha arbitrato Manganiello

Protesta il Bologna sul 2-0 per un contatto tra Kalulu e Sansone, che sbatte contro il difensore dopo il passaggio: per Manganiello non c’è nulla e non c’è l’intervento del var.

Milan-Bologna, il tabellino

Reti: 21′ Leao (M), 58′ Giroud (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso, Vignato, Arnautovic, Barrow. A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Sansone, Bonifazi, Raimondo, Ferguson, Aebischer, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye All. Mihajlovic.

Arbitro: Manganiello

Milan-Bologna, i migliori e i peggiori

Leao 8: si rivede il Leao della seconda parte della stagione passata, protagonista con un gol e un bell’assist.

Giroud 7.5: la sua girata è da cartolina, bellissimo gol.

De Ketelaere 7: bell’esordio da titolare per l’ex Brugge, che dimostra le sue qualità.

Theo Hernandez 6.5: sulla sua fascia è sempre il padrone, domina in difesa e in attacco.

Skorupski 5: il portiere del Bologna è colpevole in occasione della prima rete del Milan.

Sansone 6.5: ci prova in tutti i modi a fare male al Milan, è sicuramente il più vivo dei suoi.

Medel 5.5: qualche sbavatura di troppo per uno dei leader del Bologna.