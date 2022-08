25-08-2022 10:45

Il Milan ha un problema da risolvere in tempi rapidi. Si tratta del futuro di Rafael Leao che, ormai, è diventato un top player a tutti gli effetti, cercato da mezza Europa. Serve il rinnovo, per scongiurare un addio che sarebbe drammatico, considerato il valore del portoghese.

Milan, il Chelsea pronto a fare follie per Leao

Tantissimi i top club che stanno osservando da vicino Rafael Leao. Il portoghese è stato l’uomo in più del Diavolo nel corso della scorsa stagione. Tra le big più interessate, ci sarebbe il Chelsea che starebbe progettando il grande scippo (probabilmente nel corso della prossima estate).

I Blues sarebbero pronti ad una super proposta per provare a convincere il Milan a trattare la cessione dell’ex Lilla. Si parla di un’offerta di 120 milioni di euro (il portoghese ha una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro). E, attenzione, anche a Real Madrid e PSG, sicuramente alla finestra per capire come evolverà la situazione.

Milan, il rinnovo di Leao è una priorità assoluta

L’attuale contratto di Rafael Leao con il Milan scadrà nel giugno del 2024. Da tempo si parla di un prolungamento dell’accordo in essere ma, ad oggi, tutto è ancora in stand-by.

Ci sarebbe ancora troppa distanza tra le richieste di Jorge Mendes, il suo agente, e la proposta del Milan. Il procuratore vorrebbe sette milioni di euro netti a stagione, la società rossonera non vorrebbe superare quota cinque.

Milan, la strategia per convincere Leao a restare

Oltre ad un incremento sostanziale dell’ingaggio annuale, il Milan ha altre armi per provare a convincere Rafael Leao a legarsi al Diavolo ancora per tanti anni.

Il portoghese è diventato un vero top player grazie al lavoro, eccezionale, di Stefano Pioli e del suo staff che hanno fatto crescere il ragazzo in maniera costante e importante. Rafael Leao sta benissimo a Milano, si sente a casa sua e, altro particolare importante, è amatissimo dalla tifoseria che lo considera un vero e proprio idolo. La sensazione è che, in fase di rinnovo, il Milan farà pesare tutto quanto di buono ha fatto per il portoghese, diventato ora un uomo mercato da oltre 100 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE