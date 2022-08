22-08-2022 10:46

C’è un giocatore nel Milan che, lo scorso anno, ha fatto un salto di qualità enorme. Si chiama Rafael Leao e, a detta di molti, è il vero top player del Diavolo. Il portoghese sta bene a Milano e ha un contratto garantito sino al 2024 ma, ad oggi, il rinnovo è in stand-by.

Milan, il rinnovo di Leao sul tavolo da troppo tempo

Ormai sono mesi che si parla del prolungamento del contratto di Rafael Leao. Reduce dalla miglior stagione della sua giovane carriera (14 gol), il portoghese, come confermato da Stefano Pioli, è felice a Milano ma l’accordo sul rinnovo tarda ad arrivare.

C’è ancora distanza tra l’offerta del Milan (4,5 milioni di euro la prima proposta rossonera) e le richieste di Jorge Mendes, l’agente del giovane portoghese (ne vorrebbe sette per il suo assistito). Una distanza che preoccupa i tifosi del Diavolo.

Futuro Leao, le big d’Europa pronte a farsi avanti

Se Rafael Leao non dovesse trovare l’intesa per il rinnovo con il Milan, la prossima estate sarebbe complicata per entrambi. Tanti i top club d’Europa pronti a farsi avanti nel caso in cui il fenomenale portoghese dovesse diventare un’occasione di mercato.

Attenzione, in particolare, alle sirene provenienti dalla Premier League dove non mancherebbero di certo le risorse economiche per provare un affondo importante. Da ricordare che Rafael Leao ha una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro.

Milan, da evitare altri casi simil Donnarumma e Kessié

In casa rossonera c’è ottimismo circa un lieto fine nell’operazione rinnovo del contratto di Rafael Leao. Il portoghese è diventato una stella con la casacca rossonera e si sente a casa sua a Milano.

Tuttavia, per evitare problemi futuri simili a quelli legati ai dolorosi addii di Franck Kessié (ora al Barcellona) e Gigio Donnarumma (portiere del PSG), il Milan spera di risolvere la grana in tempi rapidi, così da blindare Rafael Leao per più stagioni possibili. In tanti sono concordi nel ritenere l’ex Lille un fenomeno assoluto, da non perdere per niente al mondo, neppure per i 150 milioni di euro della clausola rescissoria.

