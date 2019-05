"De Laurentiis e Ancelotti quasi alle mani, ci sono testimoni"

La stagione per il Napoli si è conclusa con un secondo posto che verrebbe da definire quasi classico ormai viste le classifiche degli ultimi campionati, ma non sembra esserci il sereno dalle parti del capoluogo campano. Il presidente De Laurentiis e l’allenatore Ancelotti non sarebbero d’accordo su molte cose e il rapporto non sarebbe più idilliaco come lo era prima, anzi. Ha fatto molto rumore una indiscrezione di Ilario Di Giovambattista, direttore della emittente romana Radio Radio, che ha parlao di un litigio piuttosto acceso fra i due.

Dichiarazioni brucianti – Parlando ad un’altra radio, ovvero Radio Crc, Di Giovambattista ha raccontato quanto segue: “Ho riferito di un diverbio molto acceso tra ADL e Ancelotti, il 24 maggio. Due persone hanno assistito a questo diverbio che non è avvenuto a casa di Ancelotti. C’è stato un alterco dove quasi venivano alle mani. Ancelotti sarebbe stufo di un paio di metodi un po’ troppo spicci da parte di De Laurentiis. C’erano dei testimoni”.

Motivo del contenzioso – Ma cosa ci sarebbe dietro questo nervosismo? Sempre secondo il giornalist capitolino il nodo cruciale sarebbe la voglia di Ancelotti di rinforzare la squadra per poter davvero puntare a vincere un trofeo. L’allenatore non sarebbe sicuro della reale voglia di investire del presidente e da questo dunque scatterebbero i litigi fra i due. Intanto però il mercato (perlomeno quello fatto di chiacchiere e ipotesi) è già iniziato all’impazzata, quindi basterà soltanto attendere per capire come andrà a finire.

SPORTEVAI | 27-05-2019 15:49