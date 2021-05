De Paul al ristorante di Zanetti: i tifosi sognano

Rodrigo De Paul a Milano: il centrocampista dell’Udinese è stato immortalato al Botinero, il ristorante di Javier Zanetti, scatenando i tifosi nerazzurri che sui social hanno chiesto al vice presidente dell’Inter di convincere il giocatore ad approdare nel Biscione.

Il clamore è stato tale che in serata è intervenuta la stessa Udinese con un comunicato: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.

OMNISPORT | 06-05-2021 21:39