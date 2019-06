De Raffaele: "Aplomb? Io come Allegri"

Il coach di Venezia Walter De Raffaele ha commentato così il trionfo in gara 7 e il secondo scudetto vinto in tre anni: "Complimenti a Sassari, è stata una grande avversaria. Questo è capolavoro, frutto di un lavoro profondo, durante l’anno abbiamo avuto mille problemi, tutti gestiti alla grande. Abbiamo coeso un gruppo, è uno scudetto frutto di idee, andando contro anche tante critiche. Ho un gruppo meraviglioso di giocatori, per quattro di loro è il secondo scudetto, alla fine sono i giocatori che vincono. In difesa abbiamo disputato una gara di livello assoluto".

De Raffaele spegne le polemiche: "Pozzecco mi ha fatto i complimenti a fine partita. Il mio aplomb? Prendo spunto da Allegri. L’anno prossimo giocheremo l’Eurocup, ci sarebbe piaciuta l’Eurolega ma rimaniamo umili".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 09:03