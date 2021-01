De Zerbi è una furia: "Boga pensa al mercato? Lo ribalto"

Il Sassuolo viene eliminato a sorpresa dalla SPAL in Coppa Italia e sul banco degli imputati finisce uno dei migliori giocatori neroverdi.

Boga, schierato titolare da De Zerbi, è stato sostituito all’intervallo dal tecnico che al termine della partita ha messo in guardia il suo giovane talento.

“Pensa al mercato? Credo sia una questione fisica perché se fosse per mancanza di voglia, lo ribalterei. Lo dico perché gli voglio bene. Credo sia un momento nel quale un giocatore di talento, che passa il suo rendimento dall’ispirazione, non è ispirato, mi auguro che la sua sia solo stanchezza”.

De Zerbi ammette che le voci potrebbero aver distratto Boga, ma allo stesso tempo sa bene come i giudizi possano cambiare in fretta.

“Può succedere che sia rimasto un po’ scosso dal mercato ma se è così deve tornare sulla terra perché nel calcio moderno i giudizi cambiano in pochissime partite. Se ieri era un fuoriclasse un domani diventerà scarso. Il calcio moderno è questo ed è bene che ne prenda atto”.

Infine il tecnico del Sassuolo commenta l’espulsione di Djuricic ‘chiamata’ dal VAR.

“L’espulsione dalle immagini c’è, ma bisogna capire se arbitro e VAR hanno mai giocato a calcio. Basta spostare la palla di un attimo e viene fuori un fallo che sembra da espulsione. Non sono d’accordo che il calcio sia cambiato: per comprendere quella dinamica bisogna aver giocato. Mi sta bene così, per il regolamento di oggi l’espulsione c’è ma né arbitro né VAR hanno mai giocato a calcio”.