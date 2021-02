De Zerbi: "Possiamo ancora puntare all'Europa League"

“E’ stata una vittoria meritata, che abbiamo voluto e che mancava da tempo; la dedica va al nostro amministratore delegato, colpito da un lutto pesante”. Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua squadra contro il Crotone. “Possiamo ancora puntare all’Europa League, senza fare proclami se giochiamo sempre con qualità, perché no. Magnanelli? Ho pensato di preferirlo ad Obiang; le scelte vengono sempre fatte in buona fede, a volte si rivelano giuste, altre no. Traorè ieri ha avuto un problema allo stomaco, ma in questa squadra tutti possono giocare titolari. Sono sempre contento del gioco della squadra, anche quando si perde. Se poi mancano tanti giocatori importanti anche il Sassuolo fa fatica, come è successo nelle 5 partite senza vittorie. Oggi potevamo vincere con più gol di scarto, ma siamo stati imprecisi. Speriamo che questa vittoria ci dia nuova brillantezza, come ad inzio campionato”.

OMNISPORT | 14-02-2021 21:33