19-01-2023 12:29

Pur essendo un personaggio pubblico, ha sempre evitato che la notorietà scaturita dai successi sportivi la fagocitasse allontanandola dalle sue montagne, dalla famiglia, dall’esistenza discreta e ancorata a quanto aveva intanto costruito. Con Alessandro Benetton il suo matrimonio si è concluso senza particolari clamori e l’indiscrezione non ha mai trovato davvero conferma, se non nei fatti (sempre riservati) che sono sfuggiti al suo controllo.

Così Deborah Compagnoni, campionessa di sci e emblema di una cultura dell’ambiente e dello sport che la vede ancora oggi protagonista assoluta anche lontane dalle piste, è stata fotografata a San Cassiano (Bolzano), con tuta da sci e scarponi, accanto al nuovo compagno Michele Barbiero secondo Diva e Donna.

Deborah Compagnoni ha un nuovo compagno

L’ex campionessa, 52 anni, ha deciso di porre fine all’unione con Benetton ma non del tutto il sodalizio che li ha resi una coppia unica, nel panorama dello sport e dell’imprenditoria italiana e internazionale in una fase che ha segnato la sua esistenza profondamente.

Quasi inaspettatamente queste foto che la ritraggono con Michele Barbiero, nuovo compagno, mostrano uno spaccato di vita comune: una passeggiata, un giro in montagna, una giornata ordinaria per chiunque.

Fonte:

Il grande dolore per la scomparsa del fratello Jacopo

Poco dopo le prime notizie sulla separazione, è avvenuta la tragedia che ha ribaltato il senso di ogni cosa per Deborah e la sua famiglia: la morte di suo fratello Jacopo, 40 anni, guida nella loro Santa Caterina Valfurva. Una valanga ha spezzato la sua vita, e con lui quella della sua famiglia, le sue bambine e l’intero nucleo Compagnoni che ha deciso di mettere radici lì, dove è scomparso Jacopo nel 2021.

Deborah ha voluto essere più vicina alla sua famiglia di origine, sopraffatta dalla tragedia, mentre i suoi tre figli, Agnese, Tobias e Luce, continuano a vivere con il padre Alessandro Benetton nella residenza di famiglia a Ponzano Veneto. La Compagnoni si è riservata una stanza tutta per sé. Per curarsi le ferite e per accudire quegli affetti così profondamente segnati, dopo il lutto.

Chi è Michele Barbiero, compagno di Deborah Compagnoni

Oggi che la relazione con l’ex marito è archiviata e i suoi figli sono ormai adulti e impegnati, Deborah Compagnoni si è concessa a momenti “normali”, semplici con il nuovo compagno, a sua volta guida alpina. Si legge sul suo sito:

“Sono un alpinista, un viaggiatore, un fotografo, una persona innamorata del mondo, della natura e delle montagne – si legge nel suo sito michelebarbiero.com – diventare guida alpina è stata una conseguenza naturale, solo un altro passo avanti. Mi piace fare la guida alpina perché in ogni stagione posso proporre a chi viene con me qualcosa di diverso: con gli scarponi e con le scarpette da arrampicata d’estate, con i ramponi d ghiaccio o con gli sci d’inverno. Amo esplorare luoghi del mondo lontani e diversi da quelli dove vivo, muovendomi a piedi, incontrando gente, camminando, arrampicando o sciando, trovando sempre il tempo di apprezzare tutto quello che mi circonda. Di una cosa non mi dimentico mai però: cercare sempre di passare leggero, lasciando meno tracce possibili del mio andare…”.

La nuova vita della campionessa di sci

In una cornice meravigliosa, innevata e vicina alla sensibilità e allo stile di vita della campionessa Deborah Compagnoni si riserva qualche attimo di riconquistata quotidianità. Oltre al lavoro: è ambassador e consulente della Fondazione Milano Cortina 2026 per le Olimpiadi e Paralimpiadi, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale. Inoltre è impegnata nel sociale con la sua Associazione Onlus «Sciare per la Vita» e come Ambassador Unicef.

VIRGILIO SPORT