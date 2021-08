Debutto amaro per Emerson Palmieri: Lione ripreso nel recupero

A tre giorni dall’ufficialità del suo approdo all’Olympique Lione, Emerson Palmieri ha fatto oggi il suo debutto ufficiale in Ligue 1.

Il terzino, che nel corso di questo 2021 si è laureato campione d’Europa prima con il Chelsea e poi con la Nazionale Azzurra, è stato infatti schierato dal 1’ da Peter Bosz nella sfida valida per il terzo turno di campionato che ha visto l’OL opposto al Clermont.

Emerson Palmieri è rimasto in campo fino al triplice fischio finale, il suo però è stato uno di quei debutti che lascia l’amaro in bocca.

Il Lione infatti ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-1 in virtù dei goal di Moussa Dembele (doppietta per lui) e Paquetà ed ha dato per lunghi tratti del match la sensazione di poter gestire la situazione, prima di crollare clamorosamente nel finale.

Tra l’80’ ed il 91’ è stato Rashani a trovare la doppietta che ha consentito agli ospiti di portarsi clamorosamente sul 3-3.

Il Clermont, grazie al pareggio del Parc Olympique Lyonnais, si conferma una delle squadre più in forma della Ligue 1 (7 punti in tre partite, solo il PSG ha fatto meglio), mentre il Lione resta nei bassifondi della classifica e ancora in attesa del suo primo successo.

OMNISPORT | 22-08-2021 16:39