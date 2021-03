Denis Bergamini, la svolta sulla morte: indagata l'ex fidanzata

La svolta, così attesa, nell’inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini potrebbe concretizzarsi a breve: la Procura di Castrovillari, infatti, ha notificato la conclusione delle indagini per la morte del calciatore del Cosenza, a Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista, che resta unica indagata per l’omicidio. La notizia è stata resa nota con un comunicato del Procuratore facente funzioni, Simona Manera, ed è stata riportata da ANSA.

Caso Bergamini: il comunicato della procura

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, sono state archiviate le posizioni dell’autista del Tir sotto le cui ruote Denis Bergamini, il centrocampista del Cosenza, venne trovato cadavere la sera del 18 novembre 1989 e quella del marito della donna, che inizialmente risultava indagato per favoreggiamento in relazione alle dichiarazioni fornite dalla moglie in fase di escussione come testimone.

Le parole dell’avvocato Fabio Anselmo sul caso Bergamini

“Ho visto nella mia carriera troppe indagini abortite. Troppi processi suicidi.

Per questo a tutti coloro che mi hanno telefonato oggi per farmi i complimenti per l’ultima svolta del caso di Denis Bergamini ho risposto gettando acqua sul fuoco.

Donata Bergamini ha saputo della chiusura delle indagini da questo comunicato stampa. Non posso esprimere soddisfazione e non posso esser critico.

In entrambi i casi non sarebbe serio perché non ne sappiamo nulla. Sappiamo solo che Denis fu ucciso. E questo per la tenacia della sua famiglia”, si legge sulla pagina facebook dell’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia.

L’inchiesta della procura sulla morte di Bergamini

L’inchiesta era stata riaperta sei anni fa dall’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e poi proseguita e chiusa dal pm Luca Primicerio. Nell’inchiesta si ipotizza che Bergamini possa essere ucciso e poi coricato sull’asfalto perché fosse investito.

VIRGILIO SPORT | 02-03-2021 12:12