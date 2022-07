Depositati i primi contratti professionistici del calcio femminile italiano

01-07-2022 21:53

I primi due contratti depositati sul portale telematico della Federcalcio, nella storica prima giornata professionistica per il calcio femminile italiano, sono stati quelli delle attaccanti di Fiorentina e Juventus Daniela Sabatino e Sofia Cantore, tesserate oggi dalla Figc. La prima è classe 1985 ed è stata la miglior marcatrice della scorsa stagione, la seconda è del 1999: due generazioni quindi protagoniste di questa giornata.

Queste le parole del presidente della federcalcio Gabriele Gravina: “Una conquista di civiltà, maturata grazie all’impegno di tutte le parti in causa: Federazione, Divisione, club, e tutti quelli che hanno creduto a questo percorso difficile e non sempre agevolato. Oggi siamo di fronte a un traguardo per tutta l’Italia, non solo per il calcio femminile”.