Derby, la profezia di Caressa fa discutere i milanisti 

Il primo derby della stagione si avvicina e in casa di Inter e Milan inizia a salire la tensione. I tifosi rossoneri, in particolare, non hanno preso bene le parole di Fabio Caressa, che a Sky Sport 24 ha detto la sua sulla partita di sabato: pur pronosticando un pareggio, il giornalista ha indicato l’Inter come in vantaggio sul Milan, scatenando le reazioni dei supporter rossoneri.

Il pronostico di Caressa per il derby

“Sarà un derby molto divertente – ha dichiarato Caressa -, una partita tesa che però credo le due squadre giocheranno con grande libertà. Influirà l’assenza del pubblico che aumenta la tensione, questo potrebbe aiutare il Milan che è la squadra più giovane”.

Tuttavia, per Caressa l’Inter resta un passo avanti grazie al suo allenatore: “Sono molto curioso, difficilmente l’Inter sbaglierà, Conte queste partite le prepara con particolare attenzione, così come Pioli”. Infine il pronostico: “Darei X in partenza”.

Le reazioni dei milanisti

Il giudizio del giornalista non è stato accolto favorevolmente dai tifosi rossoneri. “Questo a prescindere parla sempre male del Milan. Dobbiamo compatirlo”, scrive Fabio su una delle pagine Facebook dedicate al tifo rossonero. “Si, Conte non sbaglia mai: Siviglia, Dortmund, Barca juniores, Juve due volte, Lazio, Bologna, Sassuolo, Verona, Slavia Praga… davvero un allenatore infallibile”, ironizza invece Nebojsa.

“Contro il Milan è sempre stato negativo – aggiunge Alex – Meglio stia zitto che porta sfiga”. Molti tifosi, invece, la prendono con ironia. “Grazie Caressa abbiamo qualche speranza allora”, scrive Vincenzo.

“Per la prima volta adesso nutro una speranza di pareggio…”, commenta Peter, mentre Vanni spiega che “Il suo commento mi fa ben sperare”. Anche Ezio ricorda i pronostici non sempre azzeccati del giornalista: “A posto.. È fatta! Caressa ha parlato!”.

