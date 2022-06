28-06-2022 17:53

Il clamoroso furto, avvenuto nella splendida isola di Ibiza alle Baleari, ha suscitato inevitabile attenzione da parte dei media per l’entità del bottino che sarebbe stato sottratto al noto protagonista di questo furto eclatante, Marco Verratti.

La prima ricostruzione: furto nella villa di Ronaldo

Secondo le primissime informazioni, raccolte e diffuse dal Diario, alcuni ignoti rapinatori sarebbero entrati nella villa di proprietà di Ronaldo Nazario, il quale non sarebbe stato presente al momento del furto ma un personaggio altrettanto celebre, il centrocampista del PSG e della Nazionale, Marco Verratti.

Il presunto bottino record

Al giocatore del PSG e ai suoi accompagnatori e ospiti, sarebbero stati sottratti gioielli e contanti per un valore pari a quasi 3 milioni di euro. Una somma ingente che ha spinto l’agenzia spagnola Efe a interpellare la Guardia Civil, che ha confermato il furto ma non la somma menzionata dal Diario.

Ibiza piena di calciatori in vacanza

La casa si trova nel Municipio ibizenco di Sant Josep, nella zona di Cala Jondal, nella parte meridionale dell’isola che da giorni è stata presa d’assalto dai calciatori di mezza Europa, tra i quali Cristiano Ronaldo, Messi e Fabregas.

Secondo la ricostruzione effettuata dall’Efe al momento del furto nella villa non era presente alcun ospite né Verratti, né sua moglie. inoltre non vi sarebbero segni di effrazione ai vari ingressi: la denuncia presso la sede della Guardia Civil di Sant Josep è stata depositata stamani e le indagini sono ad ora in corso.

VIRGILIO SPORT