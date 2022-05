Psg, Verratti: "Futuro? Decide il club, io sono felice qui"

18-05-2022 18:39

In un incontro organizzato da Le Parisien, Verratti ha parlato del suo possibile rinnovo col Psg: “Attualmente sono in trattativa con la società. Non c’è troppo da dire, il club prende le decisioni e sa cosa vuole fare con me. Se e quando mi diranno che non vogliono rinnovare, allora magari mi trasferirò altrove. Di certo in futuro verrò allo stadio da tifoso, questa sarà sempre la squadra del mio cuore. Tornerò a vivere a Parigi, è la mia città preferita. Non ci saranno mai problemi con il Psg”.

Verratti ha ribadito di essere felice a Parigi: “Ogni allenamento è come il primo, non sono mai indietro quando lavoro. Do sempre il massimo perché amo tutto di questo club. Qui ho avuto l’opportunità di rendere un gioco la mia professione, di condividere la vita di tutti i giorni con i migliori al mondo, di vincere titoli. Di questo sarò sempre grato. Ciò che posso fare in cambio è offrire sempre il mio meglio. Se dipendesse da me, vorrei continuare a farlo qui a Parigi perché non voglio cambiare squadra. Poi magari un giorno il Psg si stancherà di me e mi dirà che vuole cambiare”.

OMNISPORT