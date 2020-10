Dest e il primo incontro con Messi: "Non ho capito nulla"

Quando il Barcellona lo ha acquistato dall’Ajax, probabilmente, in molti si sono chiesti chi fosse quel ragazzo di neanche 20 anni scelto da Ronald Koeman: Sergiño Dest ha già fatto intravedere alcune delle sue qualità che hanno convinto il tecnico olandese a puntarci su, dando l’impressione di poter raggiungere un livello molto elevato.

Eppure il suo impatto con il mondo blaugrana non è stato propriamente ‘da sogno’: intervistato da ‘NOS’, il terzino ha rivelato com’è andato il primo incontro con il capitano Lionel Messi, rimasto in Catalogna dopo un lungo tira e molla che ha fatto temere il peggio ai tifosi. “Ho conosciuto subito tutti, compreso Messi. Incontrarlo è stato molto speciale, anche se lui non parla inglese. A dire il vero non ho idea di cosa mi abbia detto, ma tutti e due ci siamo sorrisi e quindi suppongo che sia andato tutto per il meglio”.

La scelta di firmare col Barcellona non è stata difficile da prendere. “Ho sempre sognato di giocare per questo club. Ronaldinho è il mio idolo, oltre ad essere una leggenda qui. Quando ho scoperto che il Barcellona mi voleva, non ci ho pensato due volte”.

OMNISPORT | 06-10-2020 14:39