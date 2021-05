Detti: “Ho centrato la finale senza spremermi troppo"

Gabriele Detti è soddisfatto e tranquillo al termine della sua batteria dei 400 stile libero dei Campionati Europei 2021 di Budapest (Ungheria), chiusa davanti a tutti con il crono di 3:47.56

Il nuotatore livornese ha analizzato la sua prova ai microfoni di Raisport: “E’ un vero piacere essere tornato ad un Europeo, dato che in altre occasioni ho dovuto saltarli per infortuni vari e soprattutto, aver ripreso in questo modo. Ho centrato la finale senza spremermi troppo e questo era l’aspetto fondamentale. Direi anche una buona prova di squadra. Siamo andati tutti e tre bene (Marco De Tullio quinto tempo, mentre Matteo Ciampi, chiudendo con il decimo crono, non ha agguantato la finale ndr) per cui mattinata positiva. La mia batteria è stata vissuta su due serie non troppo veloci, sinceramente immaginavo che sarebbe occorso un tempo inferiore. Ad ogni modo ho risparmiato energie e ho ritrovato le sensazioni che volevo”

