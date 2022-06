Di Carmine: "La Cremonese non sarà una comparsa; che emozione esordire al Franchi..."

25-06-2022 23:41

Samuel Di Carmine, attaccante della Cremonese, ha parlato a Radio Bruno subito dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023. Pochi gol nell’ultima – trionfale – Serie B, appena 5. Gli ultimi, tuttavia, pesantissimi: la sua doppietta al Como nell’ultima giornata di campionato (la vittoria in trasferta per 2 a 1 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”) è valsa la promozione in Serie A dopo un’assenza del club grigiorosso durata 26 anni.

Di Carmine ha detto: “Ora mi sto godendo le vacanze nella mia città natale. La sfida d’esordio contro la Fiorentina, al ‘Franchi’, mi emoziona tantissimo. Qui è dove ho iniziato a giocare, dove tutto è cominciato, non vedo l’ora arrivi quel giorno di metà agosto: in tribuna ci saranno tutti i miei parenti. Posso dire che la Cremonese farà di tutto per mantenere la Serie A, non saremo una comparsa”.