Di Francesco si presenta: Ferrero contestato

Aria di contestazione in casa Sampdoria nonostante la presentazione del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Poche ore dopo la prima conferenza stampa dell’ex tecnico della Roma, scelto dalla società per sostituire Marco Giampaolo, approdato al Milan, è infatti esplosa la protesta di un gruppo di ultras blucerchiati che si è dato appuntamento nei pressi dell’hotel dove alloggia solitamente il presidente Ferrero per contestare il numero uno del club, alle prese con la trattativa per la cessione del club. Qualche disagio in zona, necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

“Avevo voglia di ricominciare, e questo mi è sembrato l’ambiente giusto per farlo. Ringrazio la società per questa grande opportunità. Voglio far divertire la gente ottenendo anche dei risultati” sono state invece le prime parole di Di Francesco.



SPORTAL.IT | 09-07-2019 00:12