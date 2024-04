Inter, Gudmundsson è il regalo Scudetto? Marotta pensa alla formula in stile Frattesi

Dopo gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski, i nerazzurri potrebbero piazzare un terzo colpo di mercato: Gudmundsson è il profilo scelto

Vincere, programmare e continuare a sognare: questo è il mantra che si ripete nello spogliatoio dell’Inter. Tra vicende extra campo che riguardano Zhang e una sostenibilità da affrontare, il taccuino di Marotta e Ausilio si inizia a riempire. E nella lista compare il nome di Gudmundsson. Al Genoa sta impressionando e l’islandese non piace solo ai nerazzurri. La concorrenza c’è e potrebbe essere un’arma a favore dei rossoblù per far lievitare il prezzo. Dalle parti di Milano stanno studiando un piano per evitare l’asta e la strada è una sola: trovare l’accordo con il giocatore e puntare a una formula in stile Frattesi.

Inter-Gudmundsson, Marotta studia la “formula Frattesi”

“Il mercato potrebbe essere anche finito” – ha detto Ausilio scherzando dopo la vittoria del campionato. All‘Inter arriveranno a parametro zero Taremi e Zielinski, che andranno a rinforzare una squadra già di livello. Viste le numerose competizioni, Inzaghi e la dirigenza starebbero pensando anche a un altro tassello, che porta proprio a Gudmundsson, come riporta il Corriere dello Sport. La richiesta è alta: più di 35 milioni, cifra che il club non sarebbe disposta a prendere.

La soluzione? Una trattativa alla Frattesi: un prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri però non vorrebbero versare neanche un euro in questa sessione estiva e potrebbero inserire un giocatore, che andrebbe a sanare la cifra onerosa del prestito. In questo modo il club avrebbe un anno di tempo prima di versare la quota per riscattare il cartellino.

L’Inter propone Zanotti

Il profilo scelto dall’Inter da inserire nella trattiva è Zanotti, classe 2003, laterale destro, attualmente in prestito al San Gallo e titolare nell’Under 21 azzurra guidata da Nunziata. Un nome più per il futuro che per il presente e questo potrebbe far titubare il Genoa, che dovrebbe poi sostituire un giocatore forte come Gudmundsson. Per ora è solo un’idea e tutto verrà rimandato dopo la riunione di giugno tra i vertici nerazzurri. Dalla Liguria però sembra sia disponibili a sedersi a un tavolo. Non resta che attendere.

I numeri di Gudmundsson e l’ombra della Premier

Tredici gol e tre assist sono un biglietto da visita bello per chiunque. Gudmundsson in stagione ha impressionato per la qualità delle sue giocate oltre che per lo score. E gli occhi dei dirigenti si sono spalancati. L’Inter deve stare attente anche ai binocoli della Premier League, con il Tottenham che potrebbe farsi avanti. Il campionato inglese piace molto all’islandese e di certo da quelle parti non hanno problemi economici. La volontà del giocatore sarà il vero asso nella manica e a Marotta tocca iniziare a fare qualche chiamata.