Chiara Frattesi e Weston McKennie, il gossip che impazza sull'asse Inter-Juve: che cosa sappiamo

Tutto è nato e si è capito sui social, ma che cosa c'è vero e soprattutto di decifrabile in questo scambio e poco più di like tra i due?

Nella narrazione social, che pure l’ha creata, la sua storia d’amore e d’amicizia con Weston McKennie affida a Chiara Frattesi l’arduo compito di dare un senso a quei like come se fossero le uniche fonti affidabili di un legame che – per quanto paradossale – assai possibile. D’altronde, non era presente anche lei tra i tifosi per Juve-Fiorentina? Non ha manifestato in maniera alquanto trasparente e altrettanto pacata – almeno sui social – quanta simpatia ci sia e intesa e interesse per l’americano bianconero?

Se da sette giorni a questa parte non vi è luogo, fisico o digitale, in cui non si argomenti o aggiunga dettagli sulla presunta intesa tra McKennie e Frattesi, l’influencer, la non relazione è più attinente agli interessi del paese reale di quanti lo si possa evincere da una mera osservazione dai commenti e dalle elucubrazioni scaturite da essi.

Com’è nata la storia McKennie-Frattesi

La vicenda ha avuto un suo principio, un inizio che è parso a tanti molto pèiù romantico di quel che si potrebbe ritenere plausibile nell’era della società social. A destare l’attenzione dei soliti sospetti sarebbe stato un ripetuto scambio di like tra il centrocampista Juve e l’influencer che vanta un fratello nella rosa dell’Inter e Gianluca Scamacca tra i suoi migliori amici.

Ad aumentare il convincimento che vi sia una frequentazione sarebbe stata una delle ultime storie postate da Chiara, successiva all’avvistamento di Frattesi all’Allianz Stadium in occasione di Juve-Fiorentina. Il video in questione la vede mentre gioca con dei cagnolini nel giardino di una villa con piscina.

Le storie sui cani

“Beata tra i cani”, la dida che la indica pacatamente tra i dolci animali che potrebbero appartenere proprio al calciatore che ha in più di una circostanza manifestato affetto nei riguardi dei propri animali domestici e che avrebbe inoltre riservato cartelle apposite ai suoi, su Instagram con tanto di richiesta di aiuto quando fu smarrito uno dei suoi tre quadrupedi.

Ebbene così fosse, la sorella di Frattesi – interista – starebbe intrattenendo una relazione con uno juventino trascendendo una rivalità calcistica evidentemente superflua anche in questa circostanza. Chiara Frattesi è una influencer forse addirittura più celebre di suo fratello, giunto all’Inter dopo una lunga disputa di mercato e divenuto perno della nazionale maggiore.

Chi è Chiara Frattesi

Ha conquistato un titolo da Miss Gran Prix e avrebbero palesato, in quell’intervista divenuta di culto per la schiettezza e l’originalità anche dei contenuti, la sua passione per il nuoto e lo sport: avrebbe, inoltre, palesato la sua aspirazione professionale, quella di diventare giornalista in un futuro prossimo.

Pur celebrando la passione per lo sport (e il calcio, di riflesso), il suo tifo più o meno deducibile anche se del tutto secondario rispetto agli obiettivi del fratello maggiore, Davide che ha dimostrato grinta e talento. Ora la Juventus che si aggiunge.

E l’intreccio più complicato che mai tra Fidene, Torino e pure Lazio e Inter. L’esito è ancora incerto e non vi è alcun dettaglio ufficiale. Magari a momento opportuno, commenti e un certo scalpore suscitato dall’intreccio, sarà la stessa Chiara a spiegare, se vorrà, se di storia si tratta.