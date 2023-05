Davide Frattesi, uomo mercato estivo della Juventus e non solo: diversi club di Serie A sul giovane centrocampista del Sassuolo

Diversi club sono interessati al giovane gioiello del Sassuolo, De Zerbi esalta il centrocampista in conferenza stampa ma lo sconsiglia al Brighton: in Serie A tutte lo vogliono

26-05-2023 11:31

Il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, sta vivendo una stagione da sogno. Il giovane calciatore, classe 1999, ed ex prodotto del settore giovanile della Roma, ha attirato su di se l’attenzione di diversi club italiani e non. Sul giovane centrocampista, orami stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini, ci sarebbero Milan, Juventus, Roma, Inter ed – in maniera minore – il Brighton di Roberto De Zerbi. Nel corso dell’ultima conferenza stampa l’ex tecnico del Sassuolo, ora in Premier League con il Brighton, ha parlato di Frattesi: “E’ un grande giocatore, ma a noi servono altre caratteristiche. È un top player, che può giocare in Premier e ovunque perché ha qualità molto importanti. Noi però abbiamo bisogno di caratteristiche diverse”. Strategia o meno, l’ex tecnico nero-verde ha elogiato il giovane centrocampista del Sassuolo.

Le pretendenti, la Juve

I bianconeri hanno intravisto in Frattesi il giocatore più indicato su cui basare il futuro del nuovo ciclo della Juventus. La situazione che ruota intorno al club di Torino è ancora molto incerta, diversi big potrebbero dire addio alla Juve già in estate: ad esempio Rabiot, in scadenza al 30 giugno, e Paredes potrebbero salutare l’Italia. La situazione del centrocampista campione del mondo con l’Argentina è quasi certa: la Juve non vorrebbe proseguire con il giocatore in prestito dal PSG e Frattesi, più giovane, andrebbe – insieme ad un possibile rientro di Rovella -ad abbassare l’età media dei giocatori bianconeri.

Non solo Juve, anche il Milan sogna Frattesi

Il Milan, dopo la stagione non estremamente esaltante terminata con l’eliminazione in semifinale di Champions, vuole gettare le nuove basi per alzare ulteriormente la qualità della rosa di Stefano Pioli. Maldini e Massara hanno identificato in Davide Frattesi il profilo più indicato su cui costruire il nuovo centrocampo rossonero. Il Milan è attento ai giovani di valore, ed il tandem di mercato composto da Maldini e Massara potrebbe puntare forte sul centrocampista del Sassuolo. A dar ancora più motivazioni ai rossoneri, sarà sicuramente l’assenza – almeno fino a novembre – di Bennacer: autentico motore del centrocampo del Milan.

I numeri di Frattesi

Il giovane centrocampista italiano del Sassuolo (nato a Roma nel 199) ed alto 184 cm, ha un contratto con i neroverdi fino al 30 giugno 2026. Secondo i parametri di Transfermarkt, il valore odierno dell’ex settore giovanile Roma, è di 22 milioni di euro. Durante questa stagione, Frattesi ha giocato 2981 minuti in Serie A (36 partite) ed ha realizzato ben 7 reti. Il mercato estivo sarà determinante per. Il futuro del giovane giocatore, su di lui restano comunque attenti gli occhi di Inter ed altri club.